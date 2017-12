Dynamo mit Herz und Hirn Die Schwarz-Gelben empfangen am Sonntag den Erzrivalen aus Aue zum Sachsenduell in der 2. Bundesliga. Das DDV-Stadion ist mit mehr als 30 000 Zuschauern ausverkauft.

Dresden. Es wird höchste Zeit. Für den zweiten Heimsieg in dieser Saison sowieso, denn der bisher einzige gelang zum Auftakt gegen Duisburg. Und erst recht für einen Erfolg im eigenen Stadion gegen den sächsischen Rivalen aus dem Erzgebirge, denn gegen Aue hat Dynamo Dresden zu Hause zuletzt im September 2012 gewonnen, damals mit 3:1.

Damit das diesmal wieder funktioniert, hat Uwe Neuhaus am Freitagvormittag extra geheim trainieren lassen, vermutlich vor allem Standards. „Ich hoffe, dass es wieder so gut klappt“, meint Jannik Müller mit einem Grinsen. Der Innenverteidiger erinnert sich dabei an das Rückspiel in der vorigen Saison, als die Schwarz-Gelben vor der Pause vier Tore erzielt hatten, davon drei nach Eckbällen, einmal traf auch Müller.

„Das sind Momente, die man nicht vergisst“, meint der 23-Jährige. „Es weiß jeder, welche Brisanz dieses Spiel hat, nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern auch angesichts der Tabelle.“ Aue steht auf Platz zehn, Dynamo auf dem Abstiegsrelegationsrang 16. Doch diese Distanz relativiert sich, denn sie sind nur zwei Punkte voneinander getrennt. Das heißt, mit einem Sieg im DDV-Stadion, das mit mehr als 30 000 Zuschauern längst ausverkauft ist, können die Schwarz-Gelben vorbeiziehen.

Das ist das Ziel. Über den Plan verraten weder Müller noch der Trainer etwas Genaueres. Lediglich die Grundeinstellung gibt Uwe Neuhaus bekannt. „Wir brauchen ein riesengroßes Herz, damit jeder für sich alles abrufen kann. Aber wir müssen auch unser Hirn einschalten, um nicht zu überdrehen.“ Aggressivität in den Zweikämpfen ja, durch übertriebene Härte Freistöße und Karten riskieren nein. Oder wie es der Chefcoach sagt: „Bis ans Limit gehen, aber nicht über die Grenze hinaus.“

Personell sind die Dresdner vor dem Sachsenduell gut aufgestellt, außer den nach Kreuzbandrissen langzeitverletzten Pascal Testroet und Sören Gonther fehlt nur Niklas Kreuzer wegen einer Zerrung. Über die Aufstellung redet Neuhaus vorher nicht, aber es liegt nahe, dass er der Startelf das Vertrauen schenkt, die am Montag in Düsseldorf überfallartig drei Tore erzielt hat. Das ist auch in Aue registriert worden. „Die Dresdner haben eine große Qualität in der Mannschaft und mit dem Ausrufezeichen auch Signale an uns gerichtet“, sagt FCE-Kapitän und Torwart Martin Männel. „Das muss uns Warnung sein.“

Mit dem 3:1 beim Tabellenzweiten hat Dynamo die Negativserie von fünf sieglosen Spielen gestoppt. „Das hat uns allen gutgetan“, sagt Neuhaus, der 58-Jährige sieht aber für keinen Grund dafür, „einen vierfachen Flickflack“ zu springen. „Den hole ich in der Luft runter!“ Ob es tatsächlich die Wende bedeutet, zeige sich erst am Sonntag. Es gebe keine Garantie für einen Sieg, auch wenn man hochmotiviert ist und um die Bedeutung des Spieles weiß. „Aber das muss eine Garantie sein für tadellosen Einsatz bis zum Letzten.“ Genau das erwarten die Fans, und das haben sie der Mannschaft am Mittwoch in einem Kabinengespräch auch noch mal klargemacht.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe – Seguin, Ballas, Ja. Müller, Heise – Hartmann – Berko, Hauptmann, Benatelli, Duljevic – Röser

