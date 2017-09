Dynamo mit drei Neuen

Dynamos Trainer Uwe Neuhaus stellt Andreas Lambertz überraschend in der Startelf gegen Regensburg auf (Foto vom 28. August 2016 beim Spiel gegen St. Pauli). © dpa

Auch wenn Uwe Neuhaus im Test gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf den Ernstfall mit zwei Stürmern probte, beim SSV Jahn Regensburg soll der erste Auswärtssieg der Saison mit der etablierten 4-1-4-1-Taktik eingefahren werden. Mit Eero Markkanen, Patrick Möschl und Erich Berko absolvierten gleich drei offensive Kräfte am Sonntagmorgen in Dresden ein individuelles Training. In Oberfranken soll Peniel Mlapa den Angriff beleben.

Beim Duell des Tabellen-13. gegen den 15. rechnet der Dynamo-Trainer mit einem offensiven Gegner. „Sie agieren häufig mit tiefen Bällen und überfallartigem Gegenpressing“, weiß Neuhaus um den an RB Leipzig angelehnten Spielstil der Regensburger. Der 57-Jährige schwört sein Team darauf ein: „Da brauchen wir Klarheit im Kopf und Handlungsschnelligkeit. Wir müssen versuchen, sie als Gegenmittel selber unter Druck zu setzen.“

Überraschend soll Andreas Lambertz dabei helfen, diese Vorgabe umzusetzen. Der Routinier kommt für Rico Benatelli in die Startelf. Der Ex-Würzburger findet sich dagegen unter anderem neben Niklas Hauptmann, Sören Gonther, Lucas Röser und Niklas Kreuzer auf der Bank wieder.

So spielt Dynamo: Schwäbe - Seguin, J. Müller, Ballas, F. Müller - Hartmann - Duljevic, Lambertz, Aosman, Horvath - Mlapa.

zur Startseite