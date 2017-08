Dynamo mit drei Neuen Nach dem 0:4 gegen Sandhausen müssen in Bochum Kreuzer und Konrad weichen, Gonther fehlt verletzt. Ein Neuzugang sitzt erstmals auf der Bank.

„Wir müssen alles dafür tun, die letzte Woche vergessen zu machen": Dynamos Trainer Uwe Neuhaus.



Die SG Dynamo Dresden sinnt auf Wiedergutmachung. Die bittere Pleite gegen Sandhausen ist noch nicht abgehakt. „Wir müssen alles dafür tun, die letzte Woche vergessen zu machen. Im Training war der Mannschaft das schlechte Gewissen schon anzumerken. Auch bei der Videoanalyse hat sich jeder an die eigene Nase gepackt“, sagt Trainer Uwe Neuhaus. Der 57-Jährige weiß auch, was seine Schützlinge am Sonntag gegen den VfL Bochum anders machen müssen. Da Bochum trotz des Fehlstarts mit nur einem Punkt aus drei Spielen über einen der besten Kader der zweite Liga verfüge, „müssen wir vor allem defensiv besser stehen“.

Dass dafür taktische, aber auch personelle Änderungen nötig seien, hielt Neuhaus bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag zwar für durchaus möglich, wollte sich aber noch nicht festlegen. Am Spieltag entschied er sich schließlich für zwei Änderungen: Fabian Müller für Niklas Kreuzer, Aias Aosman für Manuel Konrad. Verletzungsbedingt beginnt Jannik Müller für den am Außenband angeschlagenen Sören Gonther. Somit rückt Marco Hartmann wieder auf die Sechs. Zudem sitzt erstmals -wie angekündigt - Neuzugang Haris Duljevic auf der Bank. Wie schon auf St. Pauli sitzen dort nur sechs Spieler. Mittelfeldspieler Sascha Horvath fällt kurzfristig wegen einer Grippeerkankung aus.

So spielt Dynamo: Schwäbe - F. Müller, J. Müller, Ballas, Heise - Hartmann - Möschl, Benatelli, Aosman, Berko - Röser.

