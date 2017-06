Dynamo legt los Die Vorbereitung auf die neue Saison hat begonnen. 21 Spieler erschienen am Morgen im DDV-Stadion. Ralf Minge zeigte sich gelassen - auch in Sachen Stürmersuche.

Dynamo Trainer Uwe Neuhaus mit den Neuzugängen Rico Benatelli (l-r), Justin Löwe, Lucas Röser, Sören Gonther und Patrick Möschl. © Ronald Bonß

Uwe Neuhaus bittet seine Mannschaft zum ersten Trainingstermin. Bei Dynamo Dresden hat am Donnerstagmorgen die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. 21 Spieler erschienen um Punkt 9 Uhr zur Einkleidung im DDV-Stadion. Anschließend ging es zur ersten Einheit auf den Trainingsplatz.

„Man freut sich jedes Mal, wenn es wieder losgeht“, sagte Ralf Minge und verfolgte sichtlich gelassen das Geschehen auf dem Trainingsplatz. Dort konnte Dynamos Sportgeschäftsführer auch erstmals die Neuzugänge beobachten. Rico Benatelli, Sören Gonther, Lucas Röser sowie Patrick Möschl waren da. Ebenso Justin Löwe, der aus der U19 ins A-Training aufrückte. Die U17-Torhüter Stefan Kiefer und Mika Schneider schnupperten ebenfalls Profiluft im Großen Garten. „Die Neuen zu integrieren, steht jetzt an oberster Stelle. Doch da mache ich mir keine Sorgen“, so Minge. Schließlich habe man bei den Neuzugängen darauf geachtet, dass sie ins Mannschaftsgefüge passen.

Noch nicht an Bord war Neuzugang Sascha Horvath. Der Österreicher soll erst kommenden Montag zum Team stoßen. Er hat wegen seiner Einsätze für die U21-Nationalmannschaft bei der EM in Polen noch Sonderurlaub. Ebenfalls auf Länderspielreisen sind Marvin Schwäbe (U21) und Markus Schubert (U19). Florian Ballas befindet sich in der Reha und fehlte ebenfalls.

Und was macht das Thema Stürmer-Suche? Nach dem Weggang von Top-Torjäger Stefan Kutschke zu Ligakonkurrent Ingolstadt hat Dynamo nun mit Pascal Testroet und Neuzugang Lucas Röser, der vom Drittligisten Großaspach kommt, zwei Angreifer im Kader.

Möglicherweise wird der gar nicht gebraucht. Man wolle, so Minge, nicht in Aktionismus verfallen. Große Hoffnungen ruhen auf Testroet, der in der vergangenen Saison einen schweren Stand hatte. „Pascal hat es aber in den Jahren davor bewiesen, was er kann. Im Aufstiegsjahr war er sogar unser Stürmer Nummer 1 - vor Stefan Kutschke“, betonte Minge und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Er hat den Schlüssel zur Torfabrik wiedergefunden, hat er mir gesagt.“

Ob es noch weitere Neuzugänge geben wird, ließ der Sportliche Leiter nicht durchblicken. „Mit unserem aktuellen Kader sind wir zufrieden“, sagte Minge und hält es für denkbar, auch mit diesen Spielern Ende Juli loszulegen.

Bis zum Saisonbeginn sind sieben Testspiele vorgesehen, darunter eins gegen Marvin Stefaniaks neuen Club, den VfL Wolfsburg. Zudem plant der Zweitliga-Fünfte der vergangenen Spielzeit ein fünftägiges Trainingslager vom 11. bis 15. Juli im bayerischen Bad Gögging. (fsc)

Ralf Minge beim Trainingsauftakt

