Dynamo legt Basis für große Zukunft Ein Trio soll den Verein zum Erfolg führen. Auf die Vertragsverlängerung mit Marco Hartmann folgte die mit Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Trainer Uwe Neuhaus komplettiert die Führungsriege.

Philip Heise (r) uns Stefan Kutschke beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg vor wenigen Tagen. © dpa

Die Ikone bleibt an Bord. Mit der Vertragsverlängerung von Sportgeschäftsführer Ralf Minge haben die Verantwortlichen bei Dynamo Dresden ein wichtiges Signal gesetzt. Der 56-Jährige gilt als Identifikationsfigur, ist in seiner Position der Architekt der jüngsten Erfolgsserie. Doch warum bekommt er nur einen Einjahresvertrag? Das bleibt wohl das Geheimnis der Gremien vom Fußball-Zweitligisten.

Nach dem Abstieg 2014 aus dem Unterhaus glich der Verein einer riesigen Baustelle. Für das Unternehmen Wiederaufstieg, Etablierung und Konsolidierung hatte man damals beim achtmaligen DDR-Meister hungrige und arbeitswillige Kicker engagiert. Im Schnitt gehören die Sachsen derzeit mit 24,6 Jahren zu den jüngsten Zweitligateams.

Junge Talente wie der erst 20 Jahre alte Niklas Hauptmann sollten an die Profimannschaft herangeführt werden. Auch gewinnbringende Erlöse wie bei Marvin Stefaniak, der als Jugendlicher vom Stadtrivalen Dresdner SC zu Dynamo kam und im Sommer für geschätzte zwei Millionen Euro zum VfL Wolfsburg wechselt, waren Bestandteil für das sportliche und wirtschaftliche Fundament.

Das Grundgerüst mit erfahrenen Experten steht. „Ralf lebt Dynamo Dresden mit jeder Faser, setzt sich Tag und Nacht für die Belange der Sportgemeinschaft ein und ist menschlich und fachlich über jeden Zweifel erhaben“, erklärte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig. Gemeinsam hat man ein Konzept entwickelt, bei dem die Identifikation mit dem Verein der Schlüssel zum Erfolg darstellt. Bis zur F-Jugend sollen die Trainer mit dem entsprechenden Knowhow Leidenschaft und Disziplin vermitteln.

Minges Chefplaner und Baumeister ist Uwe Neuhaus. Der Vertrag des Cheftrainers wurde im vergangenen Sommer bis 2019 verlängert. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Geschäft passt wohl keiner besser zu Dynamo. Der 57-Jährige hat aus jungen Spielern mit seiner akribischen und ruhigen Art ein echtes Team geformt und es kontinuierlich weiterentwickelt. „Wir erleben eine Mannschaft, die Uwe Neuhaus‘ Handschrift trägt. Sie hat Erfolge gefeiert und begeistert unsere Fans Woche für Woche mit mutigem, offensivem Fußball“, sagte Minge.

Der 28-jährige Kapitän Marco Hartmann ist Neuhaus` Vorarbeiter auf dem Feld. Er geht mit Leidenschaft und Einsatz voran und führt die junge Mannschaft. „Als Persönlichkeit ist Marco ein Typ, der für jedes Team extrem wertvoll ist. Er hat den Weg, den wir gemeinsam nach dem Abstieg gegangen sind, entscheidend mitgeprägt, sich sportlich weiterentwickelt und ist zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft geworden“, meinte Minge über den Mittelfeldspieler.

Hartmann weiß, was er an Dynamo hat: „Der Verein und das Umfeld haben eine großartige Entwicklung genommen, sind zusammengewachsen. Ich habe richtig Bock drauf, auch weiterhin ein prägender Teil davon zu sein.“ 2013 wechselte er vom Halleschen FC nach Dresden. Seit Saisonbeginn hat er die Kapitänsbinde vom abgewanderten Michael Hefele übernommen. In der aktuellen Spielzeit verpasste er keine der bisher 19 Partien. (dpa)

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler gegen Union Berlin:





zur Startseite