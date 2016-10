Dynamo-Legende begrüßt BA-Erstsemester Am Dienstag werden die neuen Studenten der Studienakademie immatrikuliert. Moderiert wird die Feier im Capitol von einem Sportreporter.

Dresdens Sportdirektor Ralf Minge kommt nach Riesa. © Robert Michael

Die neuen Studenten der Berufsakademie (BA) Sachsen werden bei der Immatrikulationsfeier am Dienstag im Filmpalast Capitol unter anderem von Dynamo Dresdens Sportdirektor Ralf Minge begrüßt. Passend zum Motto „Lebe deine Leidenschaft“ – angelehnt an die diesjährigen Olympischen Spiele – führt MDR-Radiomoderator und Sportreporter Gert Zimmermann durch das Programm. Unter den etwa 200 Gästen befindet sich auch Riesas Baubürgermeister Tilo Lindner.

Die Zahl der Erstsemester werde etwa so hoch sein wie im vorigen Jahr, sagt Katja Soyez, Studienleiterin für BWL und Dienstleistungsmanagement. Damals lag sie bei rund 130. Dabei kämen die meisten Studenten aus Sachsen. Ausgebildet werde in vier Studiengängen aus den Bereichen Wirtschaft, Management und Technik. Die Ausbildung erfolge zu gleichen Teilen aus Theorie und Praxis. Während in den Studiengängen Wirtschaft und Labortechnik etwa 50 Prozent Frauen studieren, werden Maschinenbau und Energietechnik klar von Männern dominiert, sagt Soyez. Beendet werde das Studium nach drei Jahren mit dem Bachelor.

Semesterbeginn in den Betrieben

Bevor die Erstsemester die Schulbank drücken, werden sie zu Beginn des Studiums für sieben Wochen in ihre Praxisbetriebe geschickt. Das sei eine Besonderheit der Riesaer Berufsakademie, sagt Katja Soyez. Ab dem zweiten Semester werde dann vierteljährlich zwischen Theorie- und Praxisausbildung gewechselt.

Die Berufsakademie arbeitet eng mit Partnern aus der Wirtschaft zusammen, unter anderem seit 2000 mit Dynamo Dresden. Der Verein bilde derzeit zwei Studenten in der Studienrichtung Event- und Sportmanagement aus. Im sechsten und damit letzten Semester werde Minge nächstes Jahr erstmals ein Seminar mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Zeitmanagement halten. Bereits in diesem Jahr war er im Rahmen einer Ringvorlesung als Dozent an der BA tätig.

Die meisten Studenten haben ihre Ausbildungsfirma in der näheren Umgebung. „Doch wir haben auch einen Praxispartner in Düsseldorf, wo ein Student aus Sachsen-Anhalt lernt.“ Diese Studenten seien für die Akademie Botschafter, um das Studienangebot auch in den alten Bundesländern bekannt zu machen, sagt Katja Soyez.

