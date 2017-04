Dynamo-Legende auf Talentsuche Klaus Sammer hat im Auftrag der Enso den SSV Neustadt besucht. Der Verein kann nun auf eine Finanzspritze hoffen.

Immer am Ball ist das Motto der D-Jugend beim SSV Neustadt. Trainiert werden die Nachwuchskicker von Frank Förster (Mitte), der Dynamo-Legende Klaus Sammer über das Vereinsgelände führte. © D. Zschiedrich

Es braucht nicht viel, um Sportlegende Klaus Sammer glücklich zu machen. Ein bisschen grüner Rasen, darauf Nachwuchsfußballer, die mit dem Ball jonglieren können. Und schon strahlt Klaus Sammer, Vater von Matthias Sammer und ehemals Trainer des DFB-Nachwuchses, übers ganze Gesicht. Der 74-Jährige war vor wenigen Tagen beim SSV Neustadt zu Gast. Der Verein hatte sich um den Fußball-Nachwuchsförderpreis der Enso beworben. Dieser geht an Vereine aus Ostsachsen, die sich im besonderen Maße für die Nachwuchsarbeit einsetzen. Ob die Neustädter dieses Prädikat verdient haben, das sollte Klaus Sammer herausfinden.

Von Jugendtrainer Frank Förster ließ sich das Dynamo-Urgestein herumführen. Hier der Kunstrasenplatz, dort der Rasenplatz. Insgesamt zehn Jugendmannschaften trainieren hier. Sogar eine Mädchen-Freizeitmannschaft gehört zum SSV Neustadt. Viele Talente sind so gut, dass sie abgeworben werden. Auch Dynamo Dresden schaut sich regelmäßig bei den Neustädtern um. „Das macht uns stolz und ist eine Bestätigung unserer Trainerarbeit“, sagt Frank Förster. Beim SSV Neustadt gehe es aber nicht nur um Sport, sondern auch um ein gutes Miteinander, um Respekt, um Fairness. Mehrere Flüchtlingskinder hat der Verein schon betreut und dadurch ein Stück Integration geleistet.

Klaus Sammer hört aufmerksam zu, als Frank Förster erzählt. „Es sind vor allem die kleinen Vereine, die eine tolle Arbeit leisten“, sagt der Fußballprofi. Sie würden Kinder weg von der Straße holen. Dieses ehrenamtliche Engagement müsse man unterstützen. Ob das für einen Förderpreis der Enso reicht? Klaus Sammer verrät nichts. Insgesamt 15 000 Euro will der Energieriese an Vereine verteilen. In dieser Woche setzt sich der Fußballbeirat zusammen, um zu entscheiden. Ob der SSV Neustadt darunter ist, wird aber erst am 10. Juni bei der Preisverleihung aufgelöst.

