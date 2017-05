Dynamo kommt auf die Baustelle In anderthalb Wochen erwartet der FV Gröditz den Zweitligisten aus Dresden – im noch immer kaputten Vereinsheim.

Lichtblick im Provisorium: Gunter Wendt vom FV Gröditz freut sich aufs Spiel gegen Dynamo Dresden. Das Profiteam gastiert bald an der Röder und greift FV so unter die Arme. Der Klub leidet noch immer unter dem Wasserschaden von 2016. © Eric Weser

Sie machen das Beste draus: Die unfreiwillige Sanierung ihres Vereinshauses nutzen die Fußballer vom FV Gröditz für einen kleinen Umbau. Mithilfe von Gipskarton-Wänden entsteht im Foyer gleich hinterm Haupteingang ein neuer Tagungsraum. Dort sollen künftig Infoabende oder Trainerschulungen abgehalten werden. Damit der Raum groß genug wird, hat auch Gunter Wendt sein Büro geräumt. In sein neues Domizil schräg über den Gang wäre er eigentlich auch längst gern eingezogen. Nur ist bisher darauf nichts geworden.

Denn im Vereinsheim geht es derzeit einfach nicht voran. Sehr zum Ärger der Gröditzer Fußballer. Die wollen in anderthalb Wochen die Zweitliga-Kicker von Dynamo Dresden am Eichenhain empfangen. Das Profiteam mit großer Anhängerschar in der Region hat sich zum Benefizspiel angesagt. Erstmals seit 2014 gastiert Dynamo wieder an der Röder. Um das gebührend zu feiern, sollte am Tag des Spiels auch das reparierte Vereinsheim eröffnet werden.

Problem Handwerker-Mangel

Doch schon jetzt ist klar, dass daraus nichts wird – und dass sich die Dynamo-Profis wohl mit provisorisch hergerichteten Kabinen vorlieb werden nehmen müssen.

Zwar ist der neue Fußbodenanstrich im Haus schon trocken und auch die Wände verputzt. Doch die Maler- und Fußbodenfirma lässt auf sich warten, sagt Gunter Wendt. Die Auftragsbücher der Handwerker seien voll – und derzeit andere Projekte leider wichtiger.

Seit gut einem Jahr ist das FV-Vereinsheim inzwischen eine Baustelle. Und bis September wird das wohl dabei bleiben, sagt Gunter Wendt. Ein Zustand, der auch das Vereinsleben belaste. Vor allem den Erwachsenen fehle der Rückzugsort für die Zeit nach den Trainings oder Punktspielen.

Verantwortlich für die Misere ist ein Bauteil im Spülkasten einer Toilette. An einem Leck war dort voriges Jahr Wasser ausgetreten und hinter der Fliesenverkleidung unbemerkt abwärts gerieselt. Als die Bodenplatte vollgesogen war und Feuchtigkeit die Wände hochstieg, bemerkte der Verein das dem Problem – und fand die Ursache schließlich im Behinderten-WC. Nach ersten Trocknungsversuchen wurde klar: Der Fußboden muss fast im gesamten Gebäude komplett raus. Große Teile der Wände müssen abgehackt und die Sanitäranlagen erneuert werden. Geschätzter Schaden: fast eine halbe Million Euro.

Damit so etwas nicht wieder vorkommt, wird es im Vereinsheim in Zukunft regelmäßige Kontrollen der Wasseruhren geben. Ohne diese Maßnahmen würde der Verein das Gebäude auch nicht wieder versichert bekommen. Zwar hat die bisherige Versicherung den Schaden reguliert. Er sieht aber so aus, als müssten sich die Kicker für die Zukunft eine neue Versicherungsgesellschaft suchen – und wohl auch eine saftige Erhöhung des Beitrags in Kauf nehmen.

Da kommt das Benefiz-Spiel mit Dynamo gerade recht. Ein erklecklicher Teil der Einnahmen aus dem Kartenverkauf soll am Ende auf dem Vereinskonto landen.

Für das Spiel des FV Gröditz gegen Dynamo am Mittwoch, 24. Mai, ab 18 Uhr im Stadion am Eichenhain gibt es Karten in Gröditz unter anderem im Spanischen Hof oder Juwelier Schmidtchen. Vollzahler 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

