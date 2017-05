Dynamo kommt Dresdner gastieren am Mittwoch zum Benefizspiel in Gröditz. Um 18 Uhr ist Anpfiff im Stadion am Eichenhain.

Rückblick ins Jahr 2014: Damals gewannen die Dynamos am Eichenhain mit 8:0. Hier setzt sich Sylvano Comvalius (Mitte), der inzwischen in Indonesien kickt, gegen die Gröditzer Tom Nehrig (von links), Andre Hirschnitz und Rico Kaiser durch.

Klaus Hirschnitz Der 55 Jahre alte Präsident des Fußball-Landesklässlers FV Gröditz 1911 ist schon seit 1974 Vereinsmitglied.

Am Mittwoch gibt sich Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden in Gröditz die Ehre. Drei Jahre nach dem letzten Gastspiel der Dynamos (0:8) wird es im altehrwürdige Stadion „Am Eichenhain“ wieder zu einem großen Zuschauerandrang kommen. Schließlich reisen die Dresdner diesmal nicht als Drittligist, sondern als Tabellenfünfter der 2. Bundesliga an. Am Sonntag bestritten die Dynamos ihr letztes Punktspiel und trennten sich zu Hause 1:1 von Arminia Bielefeld. Vor dem Benefizspiel stellte sich Präsident Klaus Hirschnitz, im Hauptberuf Regionalgeschäftsführer bei der SPD Sachsen und früher aktiver Kegler, den SZ-Fragen.

Herr Hirschnitz, viele kleinere Vereine wollen gegen Dynamo spielen, aber nur dem FV Gröditz 1911 und Eintracht Niesky wird die Ehre in dieser Woche zuteil. Was hatten Sie und Ihre Mitstreiter in die Waagschale zu werfen?

Das Spiel in Gröditz ist als Benefizspiel deklariert. Wie mehrfach berichtet, befindet sich der FVG aufgrund eines Wasserschadens im Vereinshaus seit Mai 2016 in einem sogenannten Ausnahmezustand. Wir mussten unser Gebäude komplett räumen und werden wohl erst im August 2017 wieder einziehen können. Das kostet Nerven und unseren Verein Geld. In solchen Situationen hilft Dynamo gern und greift kleineren Vereinen tatkräftig unter die Arme.

Ihr Sohn ist Spielführer, kann aber aufgrund einer Verletzung nicht spielen. Wie geht es ihm?

Den Umständen entsprechend gut. André spielt seit seinem Kreuzbandriss 2014 wieder in der Innenverteidigung und hat sich im April leider beim Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Sein mittlerweile erreichtes Fußballeralter von 32 Jahren macht sich halt langsam bemerkbar. Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass er uns noch eine Weile als Spieler erhalten bleibt.

Stefan Minge, der Sohn von Dynamos Sportchef Ralf Minge, kehrte vor der Saison aus England zurück. Wie gut tut seine Rückkehr der Mannschaft?

Stefan ist ein Führungsspieler, dies allein sagt schon alles aus. Wir sind froh und glücklich, dass er seine Erfahrung und seine menschlichen Qualitäten in unseren Verein einbringt. Er engagiert sich auch bereits als Trainer und gibt sein Know-how an den Nachwuchs weiter.

Wie würden Sie den Saisonverlauf aus Gröditzer Sicht charakterisieren?

Nach einer starken Hinrunde kamen wir in der Rückserie etwas zähflüssiger ins Rollen. Insgesamt sind wir aber mit dem momentanen Platz fünf in der Tabelle zufrieden. Er entspricht unseren Erwartungen und spiegelt auch das Leistungsvermögen der Mannschaft wieder.

Die Großenhainer haben nach ihrem Aufstiegsverzicht nun den Sprung in die Landesliga geschafft. Wäre so eine Entwicklung auch in Gröditz denkbar?

Na ja, träumen ist ja nicht verboten. Aber wir müssen hier ganz klar die Kirche im Dorf lassen. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unsere Erste fest in der Landesklasse Mitte zu etablieren. Dazu müssen wir uns im Männerbereich viel breiter aufstellen und das geht nur über unseren eigenen Nachwuchs. Hier sind wir auf einem guten Weg. Beispielsweise haben im April zwölf Trainer von uns die C-Lizenz erworben und werden in Zukunft noch besser in den Mannschaften arbeiten. Weiterhin werden der FVG und JFV ab der nächsten Saison wieder eine komplette Nachwuchsstruktur von der G- bis hin zur A-Junioren stellen können. Das macht Hoffnung für die Zukunft. Ich freue mich darauf!

Bleibt nach so einem Spiel auch etwas für die Vereinskasse oder ist der Chef schon froh, wenn alle Ausgaben gedeckt werden?

Selbstverständlich erhoffen wir uns einen regen Zuschauerzuspruch, um auch etwas für die von Ihnen angesprochene Vereinskasse machen zu können. Das Jahr Nutzungsausfall unseres Vereinsheimes hat in allen Belangen negativ ins Kontor geschlagen. Trotzdem haben wir den Eintrittspreis moderat gestaltet, gerade um den Spielern ein volles Stadion und eine stimmungsvolle Kulisse bieten zu können.

Gibt es für die Fans bei diesem Spiel besondere Dinge zu beachten?

Im Gegensatz zum normalen Punktspielbetrieb gilt der Grundsatz, zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Das Stadion öffnet um 16 Uhr. Das Mitbringen von Speisen und Getränke ist nicht erlaubt. Außerdem gilt wie in jedem anderen Stadion auch das absolute Verbot von Pyrotechnik. Wir rechnen mit vielen Familien mit Kindern und wollen einen schönen Fußballabend ohne Zwischenfälle erleben.

Finden Sie selbst Gelegenheit, hin und wieder ein Dynamo-Heimspiel in der Zweiten Bundesliga zu besuchen?

Wenn es der Spielplan erlaubt und unsere Erste nicht zeitgleich spielt, gehe ich mit meinem Enkel ins DDV-Stadion. Früher war ich Jahreskartenbesitzer, aber die Prioritäten liegen als Präsident schon auf dem eigenen Verein. Im Herzen bin ich seit meiner frühesten Jugend ein Schwarz-Gelber.

Was wünschen Sie sich für Dynamo und für Ihre Gröditzer für 2017/18?

Für Dynamo hoffe ich, dass sich der Verein in der zweiten Liga etabliert und mittelfristig einmal wieder die Erste Bundesliga anvisieren kann. Das geht nun mal nicht von heute auf morgen, auch wenn sich das viele Fans kurzfristiger wünschen. Für meinen Verein hoffe ich auf den einen oder andern Neuzugang, um die zweifellos vorhandene spielerische Qualität noch zu erhöhen und somit um die Spitzenplätze mitspielen zu können. Außerdem wäre es wichtig, dass der allgemeine rückläufige Zuschauertrend gestoppt wird und sich die Fans auch wieder verstärkt Amateurfußball live im Stadion anschauen.

Gespräch: Jürgen Schwarz

