Dynamo kickt in Zwickau gegen Koblenz Der DFB hat entschieden: Die Pokal-Partie zwischen dem Regional- und dem Zweitligisten wird in Zwickau ausgetragen. Einen neuen Termin gibt es auch.

Das neue Fußball-Stadion in Zwickau. © Screenshot SZ

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Regionalligist TuS Koblenz und der SG Dynamo Dresden wird im Stadion Zwickau ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit.

Die Begegnung wurde neu angesetzt für Freitag, den 11. August. Anstoß ist um 19 Uhr. Aufgrund von Umbauarbeiten am Stadion kann das Spiel nicht in Koblenz stattfinden. Ursprünglich sollte das Spiel am 12. August stattfinden.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge erklärte: „Wir sind froh, dass es nun gelungen ist, eine Spielstätte für die Begegnung im DFB-Pokal gegen Koblenz zu finden. Alle Parteien haben sich in den zurückliegenden Wochen eingebracht, um eine Lösung zu erreichen. Für ihre Hilfsbereitschaft sind wir dem FSV Zwickau und der Stadt Zwickau dankbar. Wir sind uns sicher, dass die Fans beider Vereine einen stimmungsvollen Rahmen für die Partie schaffen werden.“

Infos zum Vorverkauf liefert Dynamo Dresden noch nach, Reservierungen seien jedoch nicht möglich. Es soll aber ein Vorkaufsrecht zunächst für Vereinsmitglieder geben, heißt es.

Anfang Juli hatte die Suche nach einem Stadion für das Spiel für Heiterkeit in sozialen Medien gesorgt. Die Koblenzer starteten eine launige Facebook-Aktion und riefen in einem Posting dazu auf, sich zu melden, wenn man ein Stadion zur Verfügung stellen könne. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, hieß es auf der TuS-Seite. Dynamo stieg darauf ein und twitterte: „Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn sich noch ein Stadion für die TuS Koblenz finden lassen würde. Und so kam es nun auch. (stb/fsc)

SCHWARZ-GELB als Newsletter

Exklusive News zum Verein, Informationen zu Gegnern und Gerüchte im Faktencheck gibt es jeden Donnerstag im SZ-Dynamo-Newsletter. Jetzt anmelden!

zur Startseite