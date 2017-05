Dynamo kickt erneut in Großenhain Wie schon vor einem Jahr findet in der Röderstadt der erste Test nach der Sommerpause statt. Gegner ist Viktoria Berlin.

Gerade erst in Gröditz – und in vier Wochen schon in Großenhain: Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat offenbar Gefallen an Spielen im Landkreis Meißen gefunden. Am 28. Juni wird sich das Team von Trainer Uwe Neuhaus auf der Jahnkampfbahn präsentieren. Gegner ist aber nicht der Großenhainer FV, sondern Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin.

Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Schwarz-Gelben Großenhain als Schauplatz ihres ersten Trainingsspiels zur Saisonvorbereitung ausgesucht. Damals gab es gegen die U23- Mannschaft von Hertha BSC eine unerwartete 0:1-Niederlage. Knapp 3 000 Zuschauer waren dennoch begeistert.

Die Mannschaft, die Dynamo Dresden auf den Rasen der Jahnkampfbahn schicken wird, dürfte sich vom Team des Vorjahres indes gravierend unterscheiden. Denn allerorten dreht sich das Spielerkarussell. Bei den Dresdnern war zuletzt von acht Abgängen die Rede. Im Gegenzug stehen bis jetzt fünf Neugänge fest. Fortsetzung wahrscheinlich. Der Kampf um die Stammplätze ist also eröffnet. Auf jeden Fall sind die Erwartungen an die Mannschaft nach Platz fünf in der gerade beendeten Zweitligasaison innerhalb der Fangemeinde nicht kleiner geworden.

Für den 28. Juni geht es jetzt bereits an den Kartenverkauf. Ab heute ist für den Online-Vorverkauf www.grossenhainticket.de dafür erreichbar. Weitere Vorverkaufsstellen ab 6. Juni: MP-Mike Preibisch (Frauenmarkt), Sport-Schmidt Großenhain (Hauptmarkt), Presseshop Riedel (Naundorfer Straße), Geschäftsstelle Jahnkampfbahn Großenhain. Anstoß am 28. Juni ist um 18 Uhr.

