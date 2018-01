Dynamo-Kicker schreiben Autogramme Zwei Offensiv-Kicker des Kultvereins kommen am Mittwoch nach Weixdorf.

Peniel Mlapa (Foto) und Rico Benatelli kommen zur Autogrammstunde nach Weixdorf. © Robert Michael

Weixdorf. Die Vorbereitung auf das erste Zweitliga-Pflichtspiel des neuen Jahres gegen die Kicker von St. Pauli aus Hamburg ist bei den Fußballern von Dynamo Dresden im vollen Gange. Trotzdem nehmen sich die Zweitliga-Profis regelmäßig Zeit für ihre Fans. Nicht zuletzt im Raum Radeberg, wo eine Menge treuer Fans zu Hause sind.

Und so schauen mit Rico Benatelli und Peniel Mlapa an diesem Mittwoch gleich zwei Offensiv-Kräfte der Dresdner Kicker zur Autogrammstunde im Sporthaus Ullmann am Hohenbusch-Center in Weixdorf vorbei. In der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr stehen die beiden Dynamos für Autogramm- und Fotowünsche bereit, heißt es in einer Mitteilung von Dynamo. Und sicher werden sie dann auch das eine oder andere zum erfolgreich absolvierten Trainingslager in Spanien zu berichten wissen. (SZ)

