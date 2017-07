Dynamo-Kapitän fehlt zum Auftakt

Dass Dynamo Dresdens Trainer Uwe Neuhaus nicht mit seiner Wunschelf in die Saison starten kann, war klar. Niklas Hauptmann fehlt schließlich verletzt, und auch der gewünschte Neuzugang im Angriff. Allerdings spielt Dynamo zum Auftakt am Sonntagnachmittag gegen Duisburg auch ohne seinen Kapitän Marco Hartmann. Der hatte sich in der Woche nach zweiwöchiger Verletzungspause zurückgemeldet, ist aber offenbar noch nicht fit für 90 Minuten. Statt Hartmann steht einmal mehr Manuel Konrad in der Anfangsformation.

Neben dem Kapitän, der von Andreas Lambertz vertreten wird, sitzt auch Innenverteidiger Florian Ballas auf der Bank. Für ihn gilt ebenfalls: wieder fit, aber noch nicht fürs gesamte Spiel. Von den Neuzugängen gehören Sören Gonther, Rico Benatelli und Patrick Möschl zur ersten Elf. (SZ/-yer)

Dynamos Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Gonther, Jannik Müller, Heise - Konrad - Möschl, Lambertz, Benatelli, Berko - Testroet.

