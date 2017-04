Dynamo in Niesky

© robert michael

Blick nach vorn: Dynamo Dresdens Geschäftsführer Ralf Minge und Trainer Uwe Neuhaus haben schon geplant, was nach dem letzten Punktspiel passiert.

Den letzten Auftritt vor dem Urlaub wird das so erfolgreiche Zweitligateam in Niesky haben. Am 26. Mai, 18.30 Uhr, spielt Dynamo Dresden mit allen Stars auf der Jahnsportstätte gegen Eintracht Niesky. Karten für zwölf (ermäßigt acht) Euro gibt es ab dem 2. Mai im Vorverkauf.

