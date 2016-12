Dynamo in der Höhle der Löwen Lambertz kehrt gegen 1860 München in die Startelf zurück. Das Spiel in der Allianz-Arena wird für die Schwarz-Gelben ein Auswärtsheimspiel.

© dpa (Symbolfoto)

Dynamo in der „Höhle der Löwen“: Die Dresdner spielen am Sonnabend, Anstoß 13 Uhr, beim TSV 1860 München - ein „Auswärtsheimspiel“. Denn von den etwa 35 000 Zuschauern, die in der Allianz-Arena erwartet werden, ist mindestens jeder zweite ein Fan der Schwarz-Gelben.

Doch die Unterstützung allein werde nicht reichen, meint Uwe Neuhaus vor seinem 200. Zweitliga-Spiel als Trainer. „Wir müssen wieder ans Limit gehen“, fordert der Trainer. Den Gegner hatte er nach dem Trainerwechsel als Wundertüte bezeichnet. Obwohl man nicht genau wisse, was Interimscoach Daniel Bierofka ändert, habe man sich intensiv mit den Münchner beschäftigt. „Alles andere wäre überheblich und würde uns nicht gut zu Gesicht stehen.“

Er schätzt die „Sechziger“ nicht nach ihrem Tabellenplatz ein, sondern bewertet den Kader. Und der sei in der Spitze wie in der Breite außerordentlich gut besetzt. „Sie haben eine Menge Spieler, die schon im oberen Bereich gespielt und dort den Nachweis ihrer Klasse gebracht haben.“ Warum die „Löwen“ trotzdem mal wieder ihren Ansprüchen weit hinterher hinken und statt um den Aufstieg gegen den Abstieg spielen, erklärt Neuhaus sich so: „Es scheint im Gefüge etwas noch nicht zu stimmen, sodass die Mannschaft nicht kontinuierlich gute Leistungen bringt.“ Die Aufstellung der Münchner gibt es zwei Änderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig vorige Woche. Außer dem gesperrten Daniel Adlung müssen Sascha Mölders und Fanol Perdedaj weichen. Neu dabei sind Michael Liendl, Levent Aycicek und Filip Stojkovic.

Neuhaus muss weiter auf Giuliano Modica, Marvin Stefaniak (beide Muskelfaserriss) und Hendrik Starostzik (Adduktorenprobleme) auf Niklas Hauptmann verzichten. Der 20 Jahre alte Offensivspieler, der zuletzt viermal in der Startelf stand, hat sich in der Partie gegen Bochum das Syndesmoseband im rechten Sprunggelenk angerissen und fällt wohl für den Rest des Jahres aus. Für ihn kehrt Andreas Lambertz in die Anfangsformation zurück, dem Neuhaus eine Pause gegönnt hatte. Marco Hartmann, der das Abschlusstraining noch ausgelassen hatte, kann spielen. Es sei bedauerlich um jeden Einzelnen, sagt der Trainer zu den Ausfällen, möchte die Situation aber nicht dramatisieren. „Es sind zum Glück keine Langzeitverletzten, die bis März ausfallen. Bis jetzt konnten wir es gut kompensieren.“ Als beispielhaft nennt er Erich Berko. „Er ist nahtlos eingesprungen, hat Marvin Stefaniak gut vertreten. Das Gleiche erwarte ich natürlich auch von den anderen Spielern, wenn sie gebraucht werden, und ich traue ihnen das auch ohne Weiteres zu.“

Dynamo geht auf den Platz mit: Schwäbe - Kreuzer, Ja. Müller, Ballas, Fa. Müller - Hartmann - Gogia, Aosman, Lambertz, Berko - Kutschke

