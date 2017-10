Dynamo in der Ergebniskrise Trotz guter Leistung wieder nicht belohnt. Dynamo Dresden lässt zu oft Punkte liegen. Dafür meldete mit Patrick Möschl ein zuletzt nicht Berücksichtigter Ansprüche auf mehr Einsatzzeit an.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Die SG Dynamo Dresden kann in der 2. Bundesliga einfach nicht mehr gewinnen, wartet im eigenen Stadion seit dem Auftakterfolg im Juli weiter auf den zweiten Saisonheimsieg. Dabei dominiert der Fußball-Zweitligist seine Partien zumeist, kann aber nur selten daraus Kapital schlagen. „Wir legen gerade eine Serie hin, wo wir uns einfach nicht für unsere Leistung belohnen. Das waren jetzt drei ordentliche Spiele, die echt gut anzusehen waren“, sagte Andreas Lambertz nach dem 1:1 am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig.

Die Partie gegen den Tabellennachbarn war der Abschluss einer Englischen Woche, die das Dilemma der Sachsen verdeutlicht: Sowohl bei der Niederlage in Nürnberg (1:2), dem Pokal-Aus in Freiburg (1:3) als auch dem Remis vom Sonntag überzeugte das Team von Cheftrainer Uwe Neuhaus mit seinem dominanten Ballbesitz-Fußball, bringt sich aber aufgrund individueller Fehler immer wieder um den verdienten Lohn.

„Eigentlich können wir uns keinen Vorwurf machen. Wenn wir scheiße spielen würden, dann wäre das was anderes“, haderte Paul Seguin und bekommt dabei Unterstützung seines Coaches: „Wenn wir die gleichen Ergebnisse mit schlechten Spielen hätten, das wäre schon fatal, auch wenn das nicht tröstet“, sagte Neuhaus und hebt dabei die positiven Dinge heraus.

Ein Lichtblick war Patrick Möschl, der bis zu seiner Auswechslung für viel Bewegung auf der rechten Außenbahn sorgte. Und das obwohl er in den vergangenen acht Partien in Liga und DFB-Pokal fünfmal ohne Einsatz blieb, sich teilweise sogar auf der Tribüne wiederfand. „Klar war das ein Rückschlag für mich, aber damit muss man einfach leben können, das ist im Fußballgeschäft so. Der Trainer hat es auch nicht einfach mit den ganzen Spielern, die wir haben“, sagte der 24-Jährige.

Der österreichische Sommerneuzugang erzielte am Sonntag per Fernschuss seinen ersten Treffer für Dynamo, nachdem sein Freistoß zuvor noch in der Mauer landete. „Ich bin vielleicht kein Messi oder Ronaldo, aber schießen kann ich schon“, sagte Möschl und kündigte an, auch in den nächsten Wochen im Training weiter Gas zu geben.

Wegen diesen Trainingsleistungen belohnte Neuhaus seinen Schützling auch mit einem Platz in der Startformation, ausgerechnet anstelle des zuletzt so formstarken Niklas Kreuzer. „Das ist dann nicht immer ganz einfach, das dem Spieler zu erklären, wenn er nicht im Kader ist. Aber wir haben in den vergangenen Wochen so viele Probleme gehabt, mit den Bankspielern alle Position abzudecken, das war der einzige Grund“, erklärte der 57-Jährige.

Egal in welcher Zusammenstellung, kommenden Sonntag sollen endlich wieder drei Punkte her. Dann treten die Sachsen beim Aufsteiger Holstein Kiel an, die „Störche“ surfen noch immer auf einer Welle des Erfolgs. „Ich hoffe und denke auch, dass Kiel uns mal wieder etwas mehr entgegenkommt, weil sie spielerisch stark sind. Ich denke, es wird ein ordentlicher Schlagabtausch“, prognostiziert Lambertz. (dpa)

