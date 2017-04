Dynamo im Spitzenspiel mit Lambertz als Kapitän Die Dresdner wollen in Braunschweig ihre Aufstiegshoffnungen wahren - dazu müssten sie ihre negative Montagabend-Serie brechen. Während Hartmann und Stefaniak fehlen, sitzt mit Gogia eine Alternative wieder auf der Bank.

Andreas „Lumpi“ Lambertz ist Dynamo-Kapitän im Spitzenspiel in Braunschweig. © Robert Michael

Der Montagabend ist als Spieltermin bei den Fans nicht sonderlich beliebt, weil sie extra frei nehmen müssen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Trotzdem sind wieder gut 2 000 Dynamo-Anhänger in Braunschweig dabei, wo die Dresdner im Spitzenspiel ab 20.15 Uhr auf die Eintracht treffen: Der Tabellendritte empfängt den -fünften (zum Live-Ticker). Vielleicht haben einige von ihnen aber auch wegen der Bilanz ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Ansetzung. Bisher haben die Dresdner neunmal an einem Montagabend auswärts gespielt und sechsmal verloren, das 2:2 in der Hinrunde bei Union Berlin war erst das dritte Unentschieden. Neuhaus pflegt zu solchen Statistiken zu sagen, dass die Mannschaft in den vergangenen knapp zwei Jahren schon einige negative Serien gebrochen hat - so gelang mit dem 4:1 der erste Sieg in Aue nach 21 Jahren -, also werde man auch diese knacken. Den Termin sieht er sowieso pragmatisch: „Mir ist es eigentlich grundsätzlich egal, ob wir Montag, Freitag oder Sonntag spielen“, meint der Coach, der diesmal jedoch einen entscheidenden Vorteil sieht: „Für uns war es gut, ein bisschen länger die Kräfte bündeln zu können nach dem zweiten Spiel in der englischen Woche.“

Und sie werden alle Kräfte brauchen, um bei der Eintracht zu bestehen. Dabei fehlt ihnen weiter der Kapitän, Marko Hartmann fällt weiter wegen eines Muskelfaserrisses im Bauch aus. Im defensiven Mittelfeld wird er wieder ersetzt durch Manuel Konrad. Außerdem muss Neuhaus auf Marvin Stefaniak verzichten, der nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist. Wer für ihn in die Startelf rückt, war - zumindest gefühlt - ein wenig spannender, erst recht, nachdem Marcel Hilßner mit seiner Torvorlage beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim auf sich aufmerksam gemacht hatte. Neuhaus wählte trotzdem einmal mehr die Variante mit Aias Aosman als verkappten Rechtsaußen. Andreas Lambertz, der gegen Heidenheim pausiert hatte, ist wieder von Beginn an dabei und führt die Mannschaft als Kapitän auf den Platz im ausverkauften Eintracht-Stadion.

Erstmals nach seiner langwierigen Sprunggelenksverletzung wieder im Kader steht Akaki Gogia, eine Option für die erste Elf war er aber noch nicht. „Andy hat sehr, sehr lange nicht einmal Trainingspraxis gehabt. Es ist aber jetzt absehbar, wann er wieder dabei sein wird“, meinte Neuhaus. Auf Pascal Testroet, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat, verzichtet der Trainer noch. „Natürlich brauchen wir jeden Spieler in unserem Kader fit und gesund, sodass man mehrere Optionen hat. Am Mittwoch hat man gesehen, wie wichtig die Wechselspieler sind, dass sie brennen und ihre Qualitäten zeigen können“, erklärte der Trainer. Beim Heimsieg gegen Heidenheim hatten die Einwechsler Hilßner und Marcos Alvarez wichtigen Anteil, dass Dynamo die Partie nach 0:1-Rückstand drehen konnte. Beide verdienten sich erneut einen Platz auf der Ersatzbank.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Kreuzer, Ja. Müller, Ballas, Heise - Konrad - Aosman, Lambertz, Hauptmann, Berko - Kutschke.

