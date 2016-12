Dynamo im Kino Im Castello schaut der Gröditzer Fußball-Nachwuchs einen Film über den Dresdner Aufstieg – dann gibt es eine Überraschung.

Ein kleiner Gröditzer Kicker traut sich auf die Bühne, um den Dynamo-Spielern Noah Awassi und Markus Schubert auf den Zahn zu fühlen. Mit Dynamo-Idol Ralf Minge waren die Spieler Überraschungsgäste am Dienstag in Gröditz. © Eric Weser

Kaum einer hat gemerkt, dass er im Dunkeln reingekommen ist. Und auf einmal mitten im Saal 1 des Gröditzer Kino Castello sitzt. Der Mann, der gerade auf der Leinwand zu sehen ist: Ralf Minge, seines Zeichens Dynamo-Idol und Sportdirektor des Dresdner Zweitliga-Fußballvereins. Als das Licht angeht und sie den Stargast bemerken, jubeln und johlen die Jungs und Mädels auf den roten Sitzen. „Guck ma’, das is’ der wirklich!“, sagt ein pausbäckiger Steppke glucksend zu seinem Kumpel.

Es ist Donnerstagabend, und der Fußballnachwuchs aus Gröditz und dem Umland hat sich zur Weihnachtsfeier im Castello eingefunden. „Das ist unser Leben“, heißt der gut zweistündige Film über Dynamo Dresden und die Aufstiegs-Saison 2015/2016. Für viele der kleinen Kicker ist das zu lang, in der letzten halben Stunde fesselt der Streifen nur noch einen Teil der Kinder. Aber als die Profis auf der Leinwand hüpfend ihre Drittliga-Meisterschaft bejubeln, ist auch die Hundertschaft im Kinosaal wieder voll bei der Sache. „Dy-na-mo! Dy-na-mo!“ schallt es im Chor aus den kleinen Kehlen in Richtung Leinwand. Dann kommt mit Ralf Minge ein Vater dieses großen Dresdner Fußball-Erfolgs auf die Bühne, im Schlepptau die Dynamo-Nachwuchsspieler Noah Awassi und Markus Schubert.

Die beiden 18-Jährigen stehen am Übergang ins Profigeschäft – und beim Gröditzer Kickernachwuchs allein schon deshalb hoch im Kurs. „Wie ist es, vor so vielen Leuten zu spielen?“, will Finn aus der Gröditzer E-Jugend wissen. „Beim Einlaufen hat der ganze K-Block meinen Namen gerufen, wenn ich da dran denke, krieg ich heut’ noch Gänsehaut“, erzählt Markus Schubert, der im Drittliga-Topspiel gegen Münster vor einem Jahr im Heimstadion seinen Profi-Einstand gab – vor fast 28 000 Zuschauern. Noah Awassi bekommt derweil großen Applaus für sein Top-Abitur, das er in diesem Sommer an einem Dresdner Gymnasium gemacht hat – mit einem Notenschnitt von 1,3. Es sei nicht immer einfach, aber man könne auf jeden Fall Schule und Leistungssport verbinden, gibt er dem jungen Publikum mit auf den Weg.

Die Fußballprofis antworten auf jede Frage bereitwillig. Ob sie Angst haben, einen Ball ins Gesicht zu bekommen? Nein, so Markus Schubert. – Wie das ist, mit den „Großen“ zu trainieren? Man könne sich schon was abschauen, aber im Grunde „kochen die auch nur mit Wasser“, erzählt Noah Awassi. – Vorbilder? Markus Schubert findet Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona gut, Noah Awassi beeindruckt die Karriere des Münchners Jérôme Boateng.

„Wie viel verdienst du im Jahr?“

Bei einer Frage wird der aus Nossen stammende Markus Schubert schmallippig: „Wie viel verdienst Du im Jahr?“, will ein Knirps wissen. „Wenn ich daneben sitze sagt er wieder: Zu wenig, zu wenig!“, wirft Ralf Minge ein und feixt. „Das erzähl’ ich nur meinen Eltern, sonst niemandem“, antwortet Schubert.

Auch den gebürtigen Prösener und in seiner Jugend für Gröditz stürmenden Ralf Minge löchern die Kids. Wie viele Tore er geschossen, wie viele Pokale er gewonnen hat, wie man es zum Nationalspieler schafft. Als alles besprochen ist, geben Minge und das Nachwuchs-Duo noch Autogramme. Dann strömt alles aus dem Castello in den kalten, dunklen Abend hinaus. Müde sind die kleinen Kicker – aber sichtlich glücklich.

