Dynamo im Hexenkessel bei Union In Berlin wollen die Dresdner bestätigen, dass sie wieder kompakt als Mannschaft auftreten - trotz zweier personeller Änderungen. Konrad und Lambertz rücken in die Startelf.

Manuel Konrad beim SGD-Sieg gegen Düsseldorf am 27. November. © Robert Michael

Berlin. Auf ein Neues! Am Samstag, 13 Uhr, pfeift Schiedsrichter Bastian Dankert dieses prestigeträchtige Duell an: Dynamo Dresden bei Union Berlin – das ist ein Ost-Klassiker im Fußball, wobei: In der DDR-Oberliga hat es diese Partie insgesamt nur 36 Mal gegeben, weil die „Eisernen“ damals noch so etwas wie eine Fahrstuhl-Mannschaft waren. Dementsprechend positiv ist die Bilanz für die Schwarz-Gelben, die zu Hause sowieso nur zwei Unentschieden zugelassen, aber auch im Stadion „An der Alten Försterei“ nur dreimal verloren und siebenmal gewonnen haben. Nach der Wende sieht das deutlich anders aus. Da gelang den Dresdnern in Berlin nämlich nur ein einziger Sieg mit 3:0 am vorletzten Spieltag der Saison 1997/98 in der damals drittklassigen Regionalliga.

„Respekt ist immer da, egal, gegen wen man spielt“, sagt Dynamos Verteidiger Philip Heise. Seit er seine Sperre nach der – so seine Einsicht – dummen Roten Karte in Nürnberg abgesessen hat, läuft es wieder für die Dresdner, wobei er das ausdrücklich nicht mit seiner Rückkehr erklären will. „Wir haben an unseren Schwächen gearbeitet und die Kurve bekommen“, sagt Heise – und erklärt, was sich geändert hat: „Wir greifen vorne kompakt an und stehen kompakt hinten. Das ist der Schlüssel. Was wir vorher falsch gemacht haben, dass nur zwei, drei Spieler angelaufen sind und wir in ein paar Spielen nicht als Mannschaft aufgetreten sind.“ Das sei jetzt wieder anders – und daran werde sich auch nichts ändern, weil der Trainer seine Startformation auf zwei Positionen verändern muss. Für den nach fünfmal Gelb gesperrten Kapitän Marco Hartmann spielt Manuel Konrad im defensiven Mittelfeld, den verletzten Rico Benatelli ersetzt Andreas Lambertz auf der offensiveren Position. „Sie werden den Platz hoffentlich eins zu eins einnehmen, die gleiche Leistung abrufen und der Homogenität keinen Abbruch tun“, sagt Uwe Neuhaus. Wenn es heißt, man hat in die Spur zurückgefunden, seien nicht nur für die elf Spieler gemeint, die von Anfang an gespielt haben, betont der 58-Jährige, „sondern die Mannschaft, die zusammen trainiert und sich tagtäglich auf den Gegner vorbereitet“. Auf der Bank sitzen diesmal außer Ersatztorwart Markus Schubert für das Feld Aias Aosman, Peniel Mlapa, Fabian Müller, Eero Markkanen, Patrick Möschl und Sascha Horvath.

Die Aufgabe bei Union, daran sind sie sich einig, ist keine leichte, erst recht nicht vor 20012 Zuschauern, auch wenn 2400 Dynamo unterstützen werden. „Es wird eine super Stimmung, ein kleiner Hexenkessel ähnlich wie bei uns in Dresden“, sagt Heise. Der Trainerwechsel bei den Berlinern – der frühere Neuhaus-Assistent André Hofschneider ist neuer Chefcoach – spiele dagegen weniger eine Rolle. „Es sind immer noch die gleichen Spieler, der Trainer kann in einer Woche nicht so viel ändern“, meint Heise. „Wir wissen, wie sie spielen, darauf werden wir uns einstellen müssen.“ Es kann also losgehen. Bei Union spielt unter anderem Akaki Gogia von Anfang an, der vorige Saison für Dynamo zehn Tore erzielt hatte.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Seguin, J. Müller, Ballas, Heise - Konrad - Berko, Lambertz, Hauptmann, Duljevic - Röser.

