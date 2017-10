Dynamo holt Rückstand auf Aus 0:2 mach 2:2 - die Dresdner zeigen gegen Ingolstadt, dass sie auch erfolgreiche Aufholjagden immer noch drauf haben.

Dynamos Torwart Marvin Schwäbe kann das Tor zum 0:2 nicht verhindern. © Robert Michael

Dem Rückstand folgt die Aufholjagd. 2:2 trennt sich Dynamo Dresden vom Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt, der nach 23 Minuten bereits mit 2:0 in Führung liegt.

Doch dank der zwei Treffer von Peniel Mlapa und einer engagierten Leistung schaffen die Gastgeber vor 28.484 Zuschauern den hochverdienten Ausgleich. Und am Ende hätte es sogar fast noch zum Sieg gereicht. Vier Fragen zum Spiel:

Wie fielen die Tore?

Sehr überraschend, zumindest die beiden Ingolstädter. In der 13. Minute nutzen die Gäste so etwas wie eine Halb-Chance verbunden mit Seguins Unaufmerksamkeit zur unerwarteten Führung. Und nach 23 Minuten trifft Morales nach einer Eingabe aus dem rechten Mittelfeld unbedrängt per Kopf. Doch auch Dynamos Anschlusstor ist geschenkt. Kreuzer fällt im Strafraum - und der Schiedsrichter auf die Schwalbe hinein. Den Elfmeter verwandelt Mlapa souverän. Genauso wenig Mühe hat er kurz nach der Pause, als der Neuzugang nach Kreuzers Ecke und Müllers Kopfballverlängerung zum 2:2-Ausgleich trifft.

Was hat zum Sieg gefehlt?

Ein, zwei Millimeter vielleicht, als der überragende Kreuzer in der 57. Minute von einem Missverständnis zwischen Ingolstadts Torwart und einem Verteidiger profitiert - aber trotz leeren Tores lediglich das Lattenkreuz trifft. Zwei Minuten zuvor streicht Kreuzers Schuss von der Strafraumgrenze ebenfalls nur ganz knapp vorbei. In der 70. Minute wird dann noch Duljevics Schuss abgefälscht. Und der eingewechselte Aosman vertändelt in der Schlussphase in aussichtsreicher Position den Ball. Echte Chancen bei den Ingolstädtern: Fehlanzeige. Was nicht heißt, dass sie nicht dennoch immer wieder gefährlich konterten.

Wie wurde Rückkehrer Stefan Kutschke empfangen?

Lange vor dem Anpfiff überaus herzlich von den Ex-Kollegen, freundlich-distanziert bis kühl vom Publikum. Der im Sommer zum Absteiger gewechselte Stürmer sitzt allerdings zunächst nur auf der Bank, so dass ihn Stadionsprecher Peter Hauskeller beim Verlesen der Aufstellung nicht namentlich nennen muss. Bei Kutschkes Einwechslung in der 67. Minute gibt es dann ein kurzes, aber gnadenloses Pfeifkonzert - und einen aufmunternden Klaps von Konrad und Ballas.

Warum hat sich Neuhaus für eine defensiv ausgerichtete Aufstellung entschieden?

Hauptsächlich zwei Gründe werden ihn dazu bewogen haben: die guten Erfahrungen vom 2:0-Erfolg in Heidenheim sowie die Klasse des Gegners. Tatsächlich präsentiert sich Ingolstadt, allein schon individuell erstklassig besetzt, überaus laufstark und attackiert die Dresdner bereits an deren Strafraum. Statt zwei Offensive in der Mittelfeld-Zentrale einzusetzen, setzt Dynamos Trainer einmal mehr auf Konrad und Hartmann. Der Ertrag bleibt lange Zeit überschaubar. Umso mehr fällt auf, wer alles in der Startelf fehlt: Benatelli, Möschl und Markkanen zum Beispiel, die nicht mal im Aufgebot sind, aber auch Aosman, Berko und Lambertz.

Das sagt Trainer Uwe Neuhaus zum Spiel:

„Das war ein intensiver, anstrengender und trotzdem ein toller Fußball-Nachmittag. Die Zuschauer konnten sehen, und das von Beginn an, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Doch dann mussten wir zwei Nackenschläge wegstecken und haben das eindrucksvoll gemacht. Ich wusste, dass trotz des Rückstands noch etwas möglich ist, weil die Mannschaft diese Ausstrahlung hatte, den Willen. Am Ende bin ich ein bisschen verärgert, dass wir nicht noch das Krönchen draufgesetzt haben - aber keinesfalls unzufrieden.“

Benoten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler gegen Ingolstadt:

