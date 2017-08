Dynamo holt neuen Stürmer Dynamo verpflichtet Stürmer Peniel Mlapa vom VfL Bochum. Dabei bestand angeblich gar kein Interesse am 26-Jährigen.

Jubelt künftig für Dynamo: Peniel Mlapa. © dpa

So schnell kann es gehen. Am Dienstag noch hatte Sportdirektor Ralf Minge gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten erklärt, dass am Gerücht, Dynamo wolle Bochums Stürmer Peniel Mlapa verpflichten, nichts dran sei. Am Donnerstag dann unterschrieb der Nationalspieler aus Togo einen Dreijahresvertrag bei den Schwarz-Gelben.

Minges Aussage war wohl eher eine Finte. Mehrere Medien aus dem Ruhrpott hatten bereits über ein Angebot der Dresdner berichtet. Auch Liga-Konkurrent 1. FC Kaiserslautern soll eins abgegeben haben, Mlapa entschied sich aber für Dynamo – und das in fast letzter Minute. Um 17.30 Uhr wurde der Transfer offiziell verkündet, eine halbe Stunde später schloss das Transferfenster.

Minges Sinneswandel könnte auch mit einer anderen Personalie zusammenhängen. So soll Charlison Benschop ganz oben auf der Wunschliste gestanden haben. Der Angreifer von Bundesliga-Rückkehrer Hannover 96 entschied sich dann aber doch für einen Verbleib bei den Niedersachsen, obwohl er mit der Verpflichtung von 96-Rekordtransfer Jonathas einen mächtigen Konkurrenten bekommen hat.

Mlapa besaß bei Bochum noch einen Vertrag bis 2018, kostet also Ablöse. Wie hoch die liegt, darüber vereinbarten beide Klubs wie gewöhnlich Stillschweigen. Die Summe dürfte jedoch im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Dynamo ist für den 26-Jährigen, der auch einen deutschen Pass besitzt, bereits die sechste Station im Profifußball. Nach 1860 München folgten Hoffenheim, Mönchengladbach, Nürnberg und Bochum. Dort saß er zuletzt aber nur noch auf der Bank und gegen Dynamo sogar auf der Tribüne. Beim Test am Freitag in Tschechien wird Mlapa noch fehlen, er bestreitet stattdessen mit der Auswahl Togos ein Spiel gegen Niger. Minge freut sich, „einen Mittelstürmer mit wuchtigem Offensivdrang, Athletik und Schnelligkeit“ gefunden zu haben.

