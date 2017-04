Dynamo holt glücklich einen Punkt Die Dresdner enttäuschen lange Zeit gegen Fortuna Düsseldorf - doch dann macht Stefan Kutschke ernst und erzielt das 1:1.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kutsche rettet seiner Dynamo den Punkt gegen Düsseldorf. © dpa Kutsche rettet seiner Dynamo den Punkt gegen Düsseldorf.

Blick auf die Galerie der Ehrenspielführer von Dynamo Dresden.

Das war alles andere als ein Osterspaziergang. Dynamo Dresden hat in einem lange Zeit enttäuschenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf vor 29 297 Zuschauern im DDV-Stadion noch glücklich einen Punkt geholt. Den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte Stefan Kutschke in der 77. Minute, als er einen Konter entschlossen abschloss. Für den Stürmer ist es bereits der 16. Saisontreffer.

Dabei hatten sich am Tag der Auferstehung bei Dynamo die meisten Spieler, denen vor Ostern ein Magen-Darm-Infekt zu schaffen gemacht hatte, wieder einsatzbereit gemeldet. Neuhaus änderte seine Startelf trotzdem auf zwei Positionen: Für Aias Aosman - nach der fünften Gelben Karte gesperrt - kehrte Marvin Stefaniak nach abgesessener Gelb-Sperre zurück. Und für Erich Berko, der zu den Kränkelnden gehört hatte und auf der Bank Platz nahm, war Akaki Gogia zum ersten Mal von Anfang an dabei, seit er sich zum Rückrundenstart in Nürnberg am Sprunggelenk verletzt hatte. Ein kurzes Comeback hatte der Mittelfelddribbler bereits am vorigen Montag in Braunschweig gegeben. „Leider hat es dort nicht geklappt mit den drei Punkten, aber das holen wir am Sonntag nach“, meinte Gogia vor der Partie gegen die Fortuna.

Der Spieltag stand vier Tage nach dem 64. Vereinsgeburtstag im Zeichen der Tradition. Die „Ultras Dynamo“ hatten dazu auf gerufen, ausschließlich Zaunfahnen mitzubringen, die vor der Jahrtausendwende gemalt worden sind. „In guten wie in schlechten Zeiten: Der SGD die Treue halten“, plakatierten sie über den K-Block und schwenkten de schwarz-gelben Fahnen. Auf der Haupttribüne wurden große Fotos der Ehrenspielführer enthüllt: Wolfgang Oeser, Klaus Sammer, Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner, Hans-Jürgen Kreische, Dieter Riedel, Reinhard Häfner, Hartmut Schade und Eduard Geyer.

Trainerstimmen zum Spiel zurück 1 von 2 weiter Friedhelm Funkel, Düsseldorf: „Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir in Dresden einen Punkt holen, hätte ich das sofort unterschrieben. Nach dem Spiel kann ich natürlich nicht zufrieden sein, das sind absolut zwei verlorene Punkte. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt, Dynamo im eigenen Stadion nur zweimal richtig aufs Tor schießen lassen, waren spielbestimmend, haben uns Tormöglichkeiten erarbeitet. Dass wir die Chancen liegen gelassen haben, ist ganz bitter für die Jungs. Dann hat Dynamo aus keiner Chance mit einem Schuss, den Michael (Torwart Rensing/d .A.) normalerweise hält, den er halten muss - das weiß er auch selber -, den Ausgleich gemacht. Kein Vorwurf an ihn, er hat uns oft genug gerettet. Ich hatte Angst, dass danach noch ein abgefälschter Schuss reingeht. Das ist zum Glück nicht passiert.“ Uwe Neuhaus, Dynamo: „Das war definitiv unser schwächstes Spiel in dieser Saison. Wir haben so viele falsche Entscheidungen getroffen, so viele technische Fehler gemacht. Wenn man so ein Spiel von der Bank aus verfolgt, glaubt man nicht mehr an einen Punkt. Obwohl wir es zur Halbzeit angesprochen haben, dass wir mit einer Aktion noch etwas anzünden können. Doch wer die Leere in den Gesichtern der Spieler gesehen hat, konnte nicht mehr damit rechnen. Aber okay, wenn Düsseldorf die drei Punkte nicht will, nehmen wir den einen gerne an. Entschuldigen will ich unsere Leistung nicht, eine Erklärung habe ich trotzdem. Ich glaube, dass wir nach der Niederlage in Braunschweig vom Kopf her Probleme hatten, da ist eine Leere entstanden. Die Mannschaft hat ein paar Tage gebraucht, das zu verarbeiten und war heute noch nicht so weit, einen Wettkampf zu bestreiten. Wir werden aber versuchen, uns zu sammeln, die Reserven zu bündeln und finden uns nicht mit der Situation ab.“

Ob einer aus der aktuellen Mannschaft einmal in dieser Ahnengalerie auftaucht, sei dahingestellt. Empfehlen konnte sich am Ostersonntag jedoch bestenfalls der Torwart. Marvin Schwäbe verhinderte nämlich zweimal gegen Rouwen Hennings einen noch früheren Rückstand, bevor auch er beim Schuss von Christian Gartner chancenlos ist, weil Florian Ballas den Ball noch unglücklich an den Innenpfosten abfälscht (17.). Jannik Müller war ausgerutscht, aber zuvor hatten es auch Niklas Hauptmann und Niklas Kreuzer verpasst, den Gegner energisch zu stören.

Dieses 1:0 für die Fortuna ist hoch verdient, denn bis auf einen Verlegenheitsschuss von Manuel Konrad (10.) kommt von Dynamo nichts, weil Düsseldorf die Dresdner unter Druck setzt und die in den Zweikämpfen keinen richtigen Zugriff bekommen. Es schien so, als fehlten jeweils ein Tick Konzentration und Leidenschaft, was mit dem 0:1 in Braunschweig zu erklären wäre.

Stefan Kutschke hat dann zwar unverhofft doch die Chance zum Ausgleich, bekommt den Ball aber nicht unter Kontrolle und scheitert an Fortuna-Keeper Michael Rensing (24.). Zudem geht ein Kopfball von Jannik Müller übers Tor (35.), aber gefährlicher bleiben die Gäste: Der umtriebige Lukas Schmitz steht im Strafraum blank, seinen Rückpass lupft Oliver Fink an die Latte (42.). Während die Fans nach noch nicht einmal einer Viertelstunde die „Uffta“ getanzt hatten, gab es beim Gang in die Kabine mehr als ein paar vereinzelte Pfiffe.

Es musste sich etwas tun im Spiel der Schwarz-Gelben. Stattdessen war es wieder Hennings, der die erste Chancen hatte - drüber (51.). Wie kommt man rein in ein Spiel, in dem einem so gut wie nichts gelingt und es der Gegner richtig gut macht? Sie müssten Tempo aufnehmen, aber dafür leisten sie sich zu viele schnelle Ballverluste. Nur der knappe Zwischenstand lässt Hoffnung. Neuhaus reagiert, bringt Berko und Marcos Alvarez als frische Offensivkräfte für Andreas Lambertz und Gogia, der nach langer Verletzungspause keine Akzente setzen konnte.

Ballas kommt plötzlich zum Schuss, doch der geht genau wie sein Hackenkick wenig später vorbei (70., 72.). Es läuft nicht wirklich etwas zusammen. Bis Kutschke das zeigt, was den Dresdnern lange gefehlt hat: Entschlossenheit. Ist sogar noch mehr drin? Der Lärmpegel von den Rängen steigt jedenfalls. Ein Schuss von Hilßner in der Nachspielzeit, Rensing pariert... Ein Sieg wäre allerdings angesichts der Leistung zu viel des Guten gewesen.

Bewerten Sie hier die Leistungen der Dynamo-Kicker im Spiel gegen Düsseldorf!





zur Startseite