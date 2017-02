Dynamo holt einen Punkt im Ost-Duell Mit dem 0:0 gegen Union Berlin rücken die Schwarz-Gelben sogar näher an die Aufstiegsplätze. Mehr als 30 000 Zuschauer im DDV-Stadion sehen ein spannendes Spitzenspiel.

Stefan Kutschke gegen Unions Torwart Jakob Busk. © Robert Michael

Das Spitzenspiel endet torlos, Dynamo Dresden verpasst mit dem 0:0 gegen Union Berlin den Sprung auf Platz vier in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dem Punkt rücken die Schwarz-Gelben trotzdem näher an die Aufstiegsplätze, weil Hannover und Braunschweig ihre Spiele am Wochenende verloren haben. Im mit 30.153 Zuschauern ausverkauften DDV-Stadion hatte Pascal Testroet kurz vor Schluss noch eine gute Chance, aber auch sein Schuss ging drüber (82.). Philip Heise versucht es aus der Distanz, aber Union-Torwart Jakob Busk pariert seinen Schuss (87.).

„Krasse Fehler um den eigenen Sechzehner herum sollten wir tunlichst vermeiden, weil Union vorn sehr gute Spieler hat, die mit Tempo in die Nahtstellen stoßen könne“, hatte Neuhaus gewarnt. „Das wird die große Gefahr sein.“ Aus Vorsicht scheuen die Schwarz-Gelben das Risiko, so passiert offensiv zunächst wenig, auch wenn sie nach 20 Minuten mit 5:1 führen - die Eckball-Überzahl bringt jedoch nur wenig Gefahr. Der erste ernstzunehmenden Abschluss gelingt den Gästen: Felix Kroos, Bruder von Weltmeister Toni, zieht aus 17 Metern ab, aber sein Schuss geht drüber (13.). Auch Dynamo versucht es aus der Distanz. Marvin Stefaniak fehlen bei seinem Freistoß aus gut 20 Metern nur ein paar Zentimeter (22.).

Der Spielfluss auf dem neu verlegten Rasen wird gestört durch viele Zweikämpfe im Mittelfeld, verbissen geführt, Schiedsrichter Benjamin Brand aus Bamberg muss oft unterbrechen und hat von Anfang an reichlich Redebedarf etwa, als Ex-Dynamo Toni Leistner und Stefan Kutschke aneinander geraten. Die beiden lieferten sich packende Duelle. Dynamos Stürmer fehlte dann kurz vor der Pause nur eine Schuhgröße, um mit der Fußspitze an den Ball zu kommen, den Union-Verteidiger Christopher Trimmel zu kurz zurück gespielt hatte. Torwart Busk war aber einen Tick schneller dran (42.).

Bis dahin hatte Neuhaus mit seiner Vorhersage recht behalten. Es werde „definitiv ein ganz enges Match, in dem Kleinigkeiten entscheiden“. Das 0:0 zur Pause war also zu erwarten, dagegen hatte es mit der Aufstellung eine Überraschung gegeben, und es war eine erfreuliche für Dynamo. Erich Berko konnte spielen. Der Rechtsaußen hatte sich in Nürnberg auswechseln lassen und über ein instabiles Gefühl im linken Knie geklagt. Bei einer MRT-Untersuchung wurde ein unkomplizierter Meniskusschaden diagnostiziert. Neuhaus hatte bereits am Freitag angedeutet, dass ein Einsatz von Berko gegen Union zwar „extrem verwunderlich, aber nicht unmöglich“ wäre. So gab es nur eine Änderung in der Startelf: Für den am Sprunggelenk verletzten Akaki Gogia rückte Niklas Hauptmann rein. Für einen Einsatz von Anfang an schon zum Rückrundenstart in Nürnberg habe ihm noch die Spritzigkeit und Dynamik gefehlt, erklärte Neuhaus. „Was er zu leisten imstande ist, haben wir vor der Winterpause gesehen.“ Sein Wissen aus sieben Jahren bei Union könne ein Vorteil sein, meinte der Chefcoach, aber nur „im My-Bereich“. Bei den „Eisernen“ fehlte Collin Quaner, der beim 2:2 im Hinspiel beide Tore für sie geschossen und in der Hinrunde insgesamt sieben Mal getroffen hatte. Der Angreifer ist in der Winterpause zu Huddersfield Town, dem Verein von Ex-Dynamo-Kapitän Michael Hefele, gewechselt. Allerdings kam von der Insel einer zurück, der schon in der Saison 2014/15 bei Union spielt und hat in 29 Spielen 14 Tore erzielt hatte. Ein „mehr als adäquater Ersatz“, wie Neuhaus fand.

In der zweiten Hälfte haben dann die Dresdner die erste verheißungsvolle Aktion, aber nach dem Lupfer von Andreas Lambertz sind sich Stefaniak und Hauptmann nicht einig, Union kann zur Ecke klären (52.). Doch dann ließen es auch die Berliner krachen: Dynamo-Torwart Marvin Schwäbe bekommt gerade noch die Fingerspitzen an den Schuss von Simon Hedlund, um den Ball an die Latte zu lenken, von der er zur Ecke springt. Mittlerweile steht es 8:5, aber die gewinnbringende Variante war noch nicht dabei. Dynamo erzeugt mit den Standards zu wenig Gefahr.

Für solche sorgt dann Heise mit seiner Flanke, Kutschke legt den Ball per Kopf zurück, aber Hauptmann scheitert am glänzend reagierenden Union-Keeper Busk (62.). Die Szene zeigt, dass etwas gehen könnte, aber insgesamt wirkt es so, als ob Sicherheit in diesem Spitzenspiel für beide Teams das oberste Gebot ist. Bloß nicht diesen einen Fehler machen, der möglicherweise entscheidend sein könnte. Angesichts der Tabellenkonstellation durchaus nachvollziehbar.

Neuhaus wechselt den Stürmer, bringt Pascal Testroet für Kutschke, der sich an Leistner abgearbeitet hat. Auf die Variante mit zwei Spitzen verzichtet der Trainer aber, auch das kann man als Zeichen werten, erst einmal den Punkt zu sichern. Er bringt allerdings noch Aias Aosman, weil der - so hatte er es angekündigt - „mit seiner Kreativität im Spiel nach vorne etwas bewegen kann“. Tatsächlich drängt Dynamo in der Schlussphase mehr auf den Sieg, ein Treffer gelingt aber nicht.

