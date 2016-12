Dynamo hofft auf ein frohes Fest Bei den Schwarz-Gelben herrscht Vorfreude auf das letzte Spiel des Jahres. Dabei hat Trainer Uwe Neuhaus durchaus Grund zum Grübeln. Doch ein Rückkehrer könnte zur entscheidenden Überraschung werden.

Auch wenn die abgelaufene Trainingswoche von Uwe Neuhaus wieder als „absolut positiv“ eingeschätzt wurde, so plagen den Dynamo-Coach doch personelle Sorgen. Erfreut war der 57-Jährige vor allem darüber, im Stadion auf einem beheizten Rasen trainieren zu können. „Das waren deutlich bessere Bedingungen als in den Wochen zuvor“, freute sich Neuhaus.

Die Vorbereitung auf das letzte Spiel des Jahres in Bielefeld wurde so auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit angegangen. Das hat laut Neuhaus aber nichts damit zu tun, dass Marvin Stefaniak wieder dabei ist. „Wir haben dort neue Dinge ausprobiert, mit denen wir die Arminia zu überraschen hoffen.“ Doch ob der 21-Jährige zum Kader gehört, entscheidet sich wohl erst am Samstag.

Auf der Alm in Ostwestfalen werden aber mit Niklas Hauptmann, Giuliano Modica und Andreas Lambertz drei potenzielle Stammspieler fehlen. Zudem fällt mit Marc Wachs eine defensive Alternative aus. Doch Neuhaus sieht das positiv: „Mir eröffnet das mehrere Aufstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte Nils Teixeira wieder reinrutschen und Niklas Kreuzer wieder nach vorne geschoben werden.“ Zudem sei auch die Doppel-Sechs lange nicht mehr eingesetzt worden, ließ sich der Trainer am Ende doch nicht in die Karten gucken.

Klar ist nur, dass die Aufgabe in Bielefeld keine leichte wird. „Wir waren die Ersten, die die neue Stärke der Arminia zu spüren bekommen haben“, erinnert sich Neuhaus an das Pokal-Aus im Oktober. Seither hat sich die zu einer Heimmacht entwickelt und alle Partien gewonnen. Und auch die knappe 2:3-Niederlage zuletzt in Braunschweig nötigt Neuhaus Respekt ab: „Dort haben sie sich heftig gewehrt.“ Der einzige Unterschied zum bislang letzten Aufeinandertreffen sei auf der mentalen Ebene zu finden.

Für Abwehrchef Florian Ballas ist trotzdem klar, dass die drei Punkte nach Dresden mitgenommen werden sollen. „Wir haben in den vergangenen Spielen zu viel liegen lassen“, sagt der 23-Jährige. Das wollen sich weder er noch seine Kollegen nach dem Spiel in Bielefeld wieder vorwerfen lassen müssen. Außerdem sei Erfolg auch für die anstehenden Festtage von Bedeutung, was auch im Training zu spüren gewesen sei. „Da war heute richtig Feuer drin“, resümierte Ballas am Freitag.

Das hat auch Neuhaus registriert: „Da wurden fast die Tornetze kaputt geschossen.“ Daher kann der Westfale wohl mit entspannten Feiertagen rechnen, denn ihm „gefällt Weihnachten erst dann, wenn wir etwas aus Bielefeld mitbringen“. Denn 1 500 erwarteten Dresdner Fans ginge es sicher ähnlich.

Dynamos mögliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller – Hartmann – Gogia, Aosman, Konrad, Stefaniak – Kutschke.

