Dynamo hautnah Der Zweitligist kommt am Mittwoch nach Großenhain. Eine logistische Herausforderung. 1000 Karten sind schon weg.

Mit Schwung ins erste Testspiel: Wie im Vorjahr wird Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden sein erstes Vorbereitungsspiel in Großenhain austragen. Gegner am Mittwoch ist Regionalligist Viktoria Berlin. Stefan Kutschke (am Ball) steht dann nach seinem Abgang bei den Dresdnern zwar nicht mehr im Kader. Dafür aber sind alle aktuellen Spieler und Neuzugänge zu erwarten. © Archiv/Brühl

Die Uhr tickt. Unerbittlich. Momentan ist es vor allem die Wasseruhr auf der Großenhainer Jahnkampfbahn. Denn vor dem Gastspiel von Zweitligist Dynamo Dresden gegen Viktoria Berlin am kommenden Mittwoch braucht der Rasen natürlich wegen der Hitze eine ganz besondere Pflege. Genutzt wird er momentan selbst im Training kaum – schließlich ist für viele Teams bereits Sommerpause.

Doch einige Nachwuchsspieler dürften dem Event mit den Schwarz-Gelben dennoch sehnsüchtig entgegenfiebern. Denn wie es sich für den Auftritt eines Zweitligisten gehört, werden Einlaufkinder die beiden Mannschaften auf den Rasen führen.

Alexander Gleis, Geschäftsführer des Großenhainer Fußballvereins, verspricht ein „familiäres Fest“. In seinem Büro tickt ebenfalls die Uhr – herunter bis zum Spieltag. Wie schon im vergangenen Jahr kommt Dynamo Dresden zu seinem ersten Testspiel in die Röderstadt. „Ich gehe davon aus, dass das komplette Team auflaufen wird, auch alle bisherigen Neuzugänge“, so Gleis. Anstoß ist 18 Uhr.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit gut zwei Wochen. Knapp 1 000 Tickets sind bereits an den Mann gebracht. Das bewegt sich in etwa im Rahmen des Vorjahres, als Dynamo ebenfalls sein erstes Vorbereitungsspiel auf der Jahnkampfbahn austrug – damals mit 0:1 gegen die Hertha-Bubis unterlag. Die seinerzeit 2 700 Besucher erlebten dennoch einen stimmungsvollen Nachmittag mit „Stars zum Anfassen“. Das soll auch diesmal so sein. Nach dem Spiel bestehe die Möglichkeit, Autogramme von den Spielern und Betreuern zu erhaschen, so Alexander Gleis.

Für den Großenhainer FV als Ausrichter ist das Event freilich eine riesige logistische Herausforderung. Denn: Durch die umfangreichen Bauarbeiten der Deutschen Bahn in der Röderstadt ist ein Erreichen der Jahnkampfbahn schon ein bissel eine Lotterie. Doch gemeinsam mit der Stadtverwaltung Großenhain sowie wichtigen Partnern gibt es für den Spieltag eine verträgliche Lösung. Neben allen öffentlichen Parkplätzen in Großenhain stehen in Absprache mit Netto und KIK auch deren Parkflächen nahe des Külz-Viertels/Wildenhainer Straße für Fußballgäste zur Verfügung. Zudem kann der sogenannte „Zirkus-Platz“ im Gebiet Am Schacht als Parkplatz genutzt werden. „Der Fußmarsch von jedem dieser Plätze bis zur Jahnkampfbahn beträgt rund zehn Minuten“, teilt der GFV mit.

Von der anderen Stadion-Seite wird ein Zugang indes nicht möglich sein. Die Parkstraße am Abzweig B 101 aus Richtung Meißen ist wegen des Bahn-Baus in Höhe des ehemaligen Tunnels nicht passierbar. „Ein Überschreiten der Gleise wird daher nicht möglich sein“, so die Veranstalter. „Die Bahn hat ihre Erlaubnis dafür nicht gegeben..“ Und auch die Zufahrt mit Kfz über die asphaltierten „Bäckerwiesen“ wird nicht möglich sein. Sie ist lediglich Personen mit entsprechendem Passierschein erlaubt – also den Offiziellen, VIP‘s und Schiedsrichtern. Zu Fuß können die Bäckerwiesen allerdings genutzt werden.

Dennoch: Es ist angerichtet für ein großes Fußballfest in Großenhain. Inklusive der Wetterprognose. Was bedeutet, dass die Wasseruhr für den „heiligen“ Rasen im Großenhainer Stadtpark weiter ticken muss.

zur Startseite