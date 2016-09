Dynamo haut Leipzig aus dem Pokal Die Dresdner liegen zur Halbzeit gegen Leipzig schon 0:2 hinten, doch dann ist es plötzlich ein anderes Spiel - dafür sorgt vor allem ein Dresdner, der mal bei RB gespielt hat. Dann verwandelt Aias Aosman den entscheidenden Elfmeter zum 7:6-Endstand.

Dresdens Trainer Uwe Neuhaus jubelt nach Spiel mit Akaki Gogia und Niklas Kreuzer. © dpa

Für solche Spiele wurde der DFB-Pokal einst erfunden: Dynamo Dresden liegt gegen den Favoriten in der ersten Runde scheinbar aussichtslos zurück. 0:2 steht es zur Pause gegen die Rasenballer aus Leipzig. Doch dann ist es ausgerechnet ein Ex-RB-Profi, der vor der stimmungsvollen Kulisse von 29 222 Zuschauern im DDV-Stadion zweimal für die Schwarz-Gelben trifft: Stefan Kutschke verwandelt erst einen Elfmeter, dann zieht er nach super Pass von Marco Hartmann aus zwölf Metern ab. 2:2!

Spannung, Dramatik , Emotionen - Verlängerung. Nach dem schweren Spiel vom Montag bei Union Berlin wird diese zusätzliche halbe Stunde zu einem Akt des Willens. Jetzt heißt es, über die Schmerzgrenze zu gehen. Und sie gehen. So weit die Füße tragen. RB agiert kontrolliert, der Kopfball von Dominic Kaiser geht drüber (98.). Das war knapp. Noch mal verschnaufen, noch mal 15 Minuten. Noch ein Konter. Akaki Gogia in seinem ersten Spiel für die Schwarz-Gelben - abgefälscht, Ecke (111.).

Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Zsolt Kramer beginnt für Leipzig - und verwandelt. Erster Dynamo-Schütze ist Pascal Testroet - auch drin. Willi Orban - RB wieder im Vorteil. Nun kommt Marvin Stefaniak - und scheißt ihn rein. Stefan Ilsanker für die Roten - trifft ebenfalls. Nils Teixeira ist an der Reihe - sicher in die Mitte. Kaiser kommt, der hatte schon im Spiel getroffen - diesmal hält Marvin Schwäbe im Dynamo-Tor! Vorteil Dresden, wenn Gogia verwandelt. Wenn, wenn, wenn - ja! Noch ist es nicht durch, denn Marcel Hasletenberg trifft mit Glück. Aias Aosman - Dynamo ist weiter!!!!

Für eine Überraschung gesorgt hatte zunächst Uwe Neuhaus mit seiner Startelf und einer ungewohnten taktischen Ausrüstung. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir die dominante Mannschaft sein werden“, hatte Dynamos Trainer vorher gesagt und angekündigt: „Wir werden uns ein bisschen nach dem Gegner richten müssen.“ Früher nannte man das: Beton anrühren. Mit Manuel Konrad für Andreas Lambertz und Hendrik Starostzik für Nils Teixeira richtete er die Mannschaft defensiver aus und stellte auf eine Dreierkette in der Abwehr plus zwei offensiv orientierte Außenverteidiger um.

Die Trainerstimmen zum Pokalduell zurück 1 von 2 weiter Ralf Hasenhüttl, Trainer Leipzig: Haben sehr gut ins Spiel gefunden, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ob man nach der Pause den Elfer geben muss, liegt nicht in meiner Entscheidung. Aber warum wir dadurch daus dem Tritt gekommen sind, ist schwer verständlich. Das 2:2 darf so nicht fallen. Aber wir haben in der Verlängerung drei Chancen gehabt, am Ende hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Uwe Neuhaus, Dynamo-Trainer: Mit der 1. Halbzeit bin ich nicht unzufrieden. Aus einer Chance hat Leipzig zwei Tore gemacht. Ansonsten hatte RB keine Torgelegenheit. Deswegen haben wir auch auf ein neues System umgestellt, nachdem wir über ein Jahr beim alten geblieben sind. Aber die Mannschaft hat auch zur Pause noch an sich geglaubt, hat alles reingeworfen und darum am Ende auch nicht unverdient gewonnen.

Außerdem tauschte Neuhaus im Sturm: Für Pascal Testroet kam Kutschke, der Dresdner, der einst mit den „Roten Bullen“ in die 3. Liga aufgestiegen war. Eine besondere Motivation habe er in dieser Woche bei dem Angreifer deshalb aber nicht feststellen können, berichtete Neuhaus bei der Pressekonferenz am Freitagmittag, „weil Stefan sowieso davon lebt. Er hat also trainiert wie immer, ist darüber hinaus locker und lustig. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.“ Für Kutschke wie für die Dresdner insgesamt hielt sich der Spaß in diesem Spiel dann jedoch erst einmal in Grenzen. Durch die defensive Grundhaltung waren sie offensiv meist in Unterzahl, es fehlten die Anspielstationen. Marvin Stefaniak bekam es nach einem in die Mauer getretenen Freistoß den zweiten Versuch - vorbei (14.). Und auch hinten erzielte die neue Ausrichtung nicht die gewünschte Wirkung. Vielmehr fehlte der Zugriff, hatten die Leipziger viel zu viel Platz - nicht nur beim Führungstreffer, als Marcel Sabitzer am Fünfmeterraum völlig frei stand und per Kopf vollenden konnte.

Als Felix Brych in der Nachspielzeit pfeift, ist es nicht der Pausenpfiff. Konrad hat den Ball im Kopfballduell mit Sabitzer an die Hand bekommen, der Schiedsrichter entscheidet in Rücksprache mit seinem Assistenten auf Elfmeter. Dominic Kaiser verwandelt sicher. Damit scheint der Drops schon gelutscht zu sein. Es lässt sich zu diesem Zeitpunkt trefflich streiten, ob Dynamo mit einer mutigeren Taktik und dem bewährten Personal besser ausgesehen hätte, aber Neuhaus Plan war in den ersten 45 Minuten definitiv nicht aufgegangen. Das lag wohl weniger am System als vielmehr daran, dass die Akteure die von ihm geforderte „allerhöchste Aufmerksamkeit“ vermissen lassen hatten.

Doch es dauert nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff, bis der Glaube und die Stimmung im DDV-Stadion zurück sind. Stefaniak wird von Benno Schmitz in Eishockey-Manier gecheckt - Strafstoß. Kutschke legt sich den Ball selbstbewusst auf den Punkt. Und verwandelt. Der Anschluss. Jetzt toben die Massen wieder. „Alle in Gelb“ lautete das Motto der Fans. „Dem Aufruf folgen wir sehr, sehr gerne“, sagte Neuhaus. „Weil er einzig und allein dazu dient, die Stimmung - obwohl das kaum vorstellbar ist - noch ein bisschen intensiver, noch lauter, noch emotionaler werden zu lassen.“ Es war tatsächlich noch ein bisschen mehr von allem. Und auch wenn nicht jedes Spruchband der Dynamo-Fans jugendfrei war: Die Idee, dem „Brauseklub“ schriftlich mitzuteilen, was man von ihm hält, war allemal klasse.

Plötzlich ist es ein anderes Spiel. Dresdner mutiger, aggressiver, offensiver. Das erinnert jetzt an Leverkusen vor fünf Jahren, als die Schwarz-Gelben gegen Bayer ebenfalls zur Pause 0:2 zurücklagen, sogar noch das 0:3 kassierten und dann nach Verlängerung 4:3 gewannen. Der Pokal und seine Geschichten. Wenn es bei Dynamo schnell nach vorn geht, gerät auch der Bundesliga-Aufsteiger von der Pleiße ins Schwimmen. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl hatte vorher die „starke Mentalität“ der Dresdner hervorgehoben, „Spiele auch kurz vor Abpfiff noch drehen zu können“.

Neuhaus geht nun volles Risiko, bringt Testroet für Konrad. Noch eine gute Viertelstunde. Kutschke fällt der Ball eher unverhofft vor die Füße, er schiebt ihn neben das Tor (74.). Doch der nächste sitzt. Ausgleich. Jetzt ist Schwäbe gefragt. Dynamos Torwart pariert den Kopfball von Poulsen (81.) und kocht später auch Timo Werner ab (104.).

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler!





zur Startseite