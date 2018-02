Dynamo hat jetzt auch den Dreh raus Die Dresdner geraten in Bielefeld in Rückstand und gewinnen noch 3:2. Daran hat Lucas Röser mit seinem Traumtor einen entscheidenden Anteil.

Dynamo jubelt über das 2:1 von Lucas Röser (l.). Der Stürmer stellt später mit seinem zweiten Treffer den ersten Auswärtssieg im Jahr 2018 sicher. © WORBSER-Sportfotografie

Dynamo kann doch noch auswärts treffen und sogar gewinnen. Null Punkte und null Tore lautete die Bilanz in fremden Stadien in diesem Jahr. Bis zum Freitagabend und dem 3:2-Sieg bei Arminia Bilefeld. Der Sieg war verdient, auch wenn er wiederholt in Gefahr geriet. Durch den zweiten Erfolg innerhalb einer Woche können sich die Schwarz-Gelben von der Abstiegsregion absetzen. Das Polster ist nun komfortabel, aber noch keines zum Ausruhen.



Die Partie war noch aus einem zweiten Grund ein Novum. Die Dresdner haben in dieser Saison noch nie eine Partie gedreht, zweimal, bei St. Pauli und gegen Ingolstadt, spielten sie nach Rückstand noch unentschieden.



Dabei erinnerte zunächst viel an das letzte Auswärtsspiel in Fürth. Dynamo begann stürmisch, störte den Bielefelder Spielaufbau früh und effektiv und kam zu einigen Möglichkeiten. Kreuzers Fernschuss geht übers Tor, den Kopfball von Florian Ballas lenkt Arminia-Schlussmann Moreno Ortega über die Latte. Zudem spitzelte Erich Berko eine zu kurz geratene Rückgabe an den Pfosten. „Wir werden wir nicht viele Torchancen in der Anfangsphase bekommen. Sich gegen Bielefeld welche zu erarbeiten ist schon schwer genug“, hatte Trainer Uwe Neuhaus vor der Partie gesagt. Er irrte sich.

Schubert steht wieder im Tor

Denn das Tor fällt auch diesmal auf der Gegenseite. Außenverteidiger Florian Hartherz schließt einen Konter mit einem satten Schuss ins kurze Eck ab (28.). Markus Schubert ist geschlagen. Die wichtigste Personalie, die bereits vor dem Anpfiff feststand: Schubert bleibt im Tor – und das nun voraussichtlich für den Rest der Saison. Der 19-Jährige hatte in den vergangenen fünf Partien den am Meniskus verletzten Stammkeeper Marvin Schwäbe vertreten, „und ordentlich gehalten“, wie Neuhaus befand. Vorigen Sonntag hatte Schwäbe selbst signalisiert, dass er sich noch nicht fit genug fühlt für ein Comeback. Diesmal jedoch dürfte das nicht der Grund gewesen sein, zum er diesmal auf der Bank saß und damit einsatzbereit sein muss.

Schubert hielt gut, hatte im Gegensatz zur Niederlage in Fürth auch keine Aktie am Gegentor, weil Florian Ballas den Schuss leicht, aber entscheidend abfälschte. Überraschend saß Haris Duljevic nach abgebrummter Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung zunächst auf der Bank. „Es weiß jeder, dass er ein Spiel positiv beeinflussen kann. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass ich nun stärker als zuvor auf die Trainingsleistung achten werde“, hatte Neuhaus vorher gesagt. Ein Hinweis, dass sich Duljevic wohl nicht genügend reingekniet hat bei den Übungseinheiten.

Dynamo-Zeugnis: Starke Doppelspitze zurück 1 von 13 weiter Markus Schubert: Gewinnt erst den Zweikampf gegen Schwäbe und hält dann, was er halten kann. Beinahe hätte er sogar den Elfmeter gehabt. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Kreuzer: Macht Dampf auf seiner Seite, kombiniert gut mit Horvath. Beim 0:1 verlässt er seine Seite und verliert den entscheidenden Zweikampf. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: Hat Pech, dass Ortega seinen Kopfball über die Latte lenkt. Fälscht den Schuss zum 0:1 unglücklich ab. Sein Patzer bleibt unbestraft (90+4). Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marcel Franke: Hat mit Klos einen kantigen Gegenspieler und bleibt meist Sieger. Der Rückkehrer tut Dynamos Spiel mit seiner Erfahrung gut. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Philip Heise: Nicht ganz so stürmisch wie Kreuzer, aber auch er setzt Berko immer wieder in Szene. Sichert den Offensivgeist nach hinten ab. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Manuel Konrad: Sehr umsichtiger Ballverteiler, aber zu sehr damit beschäftigt, sich mit dem Schiedsrichter anzulegen. Wandelt nah an Gelb-Rot. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Sascha Horvath: Wirbelt ohne Pause, ständiger Unruhestifter, doch es fehlt noch ein wenig die Effektivität. Sein Foul vorm Elfmeter war keins. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Hauptmann: An Einsatz wieder mal ein Vorbild. Mit guten Offensivaktionen, doch defensiv verliert er zu viele Zweikämpfe. Note 4 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: Verteidigt seinen Platz gegen Duljevic – und trifft zunächst den Pfosten. Hat entscheidenden Anteil an den ersten zwei Toren. Note 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Moussa Koné: Vergibt vor der Pause eine große Chance zur Führung, ist dann beim Ausgleich zur Stelle. Setzt immer nach, beschäftigt die Abwehr. Note 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Lucas Röser: Zunächst ein wenig zurückhaltend, nach dem Wechsel umso stärker. Bereitet das 1:1 vor und trifft danach selbst zweimal. Note 1 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Paul Seguin: Mit seiner Einwechslung löst Neuhaus die Raute auf und stellt auf ein klassisches 4-4-2 um. Das soll Stabilität bringen – und der Plan geht auf. Note 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Nicht zu bewerten: Haris Duljevic, Jannik Müller. (SZ/dk)

Reingekniet haben sich seine Kollegen nach der Pause gewaltig. Und sie belohnten sich auch. Einen Koner über Berko und Lucas Röser vollendet Moussa Koné (48.), der sein Startelfdebüt bei den Schwarz-Gelben feierte. Die in diesem Jahr bis dahin noch ungeschlagenen Ostwestfalen wirkten fahrig, ihnen unterliefen viele leicht Fehler. Sinnbildlich die Entstehung des 2:1 für Dynamo: Nimm du ihn, ich hab´ ihn sicher, vertendelten die Bielefelder einen schon sicheren Ball, Berko stocherte erfolgreich und Röser traf (64.).

Doch es ging munter weiter, auch der Schiedsrichter wollte mitmischen. Nach einem harmlosen Zweikampf zwischen Sascha Horvath und Keanu Staude zeigte er auf den Strafstoßpunkt. Ein Geschenk. Andreas Voglshammer trifft zum Ausgleich (77.), dabei Schubert ist in der richtigen Ecke und mit den Fingerspitzen noch dran.

Das Tor des Tages erzielt aber erneut Röser auf der Gegenseite. Nach einer Kopfallabwehr zielt er aus 30 Metern und schlenzt den Ball über den etwas weit vor seinem Kasten stehenden Ortega ins Tor (79.).

Für Nils Teixeira wurde es ein trauriges Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Der Außenverteidiger, vergangenen Sommer zur Arminia gewechselt, stand in der Hinrunde noch neun Mal in der Startelf, und war beim 2:0-Sieg gegen die Schwarz-Gelben dabei. Nach der Winterpause gehörte er kein einziges Mal zum Kader, auch am Freitag musste er von der Tribüne aus zuschauen. Er könne sich über Trainingsleistungen wieder anbieten“, erklärte Bielefelds Trainer Jeff Saibene.

Für Dynamo war es ein erfolgreicher Ausflug nach Bielefeld, nur einige Fans fielen negativ auf, sie zündeten wiederholt Bengalos im Gästeblock.

