Dynamo gewinnt zum Auftakt 1:0 heißt es zum Auftakt gegen den MSV Duisburg - eine zähe Angelegenheit mit einem glücklichen Ende. Und doch gibt es auch eine Hiobsbotschaft.

Lucas Röser (r.) jubelt mit Patrick Möschl nach seinem Tor © Robert Michael

Die Experten haben Recht. Dynamo Dresdens Legenden Hansi Kreische und Torsten Gütschow tippen in der Halbzeit, als ihnen zum Geburtstag gratuliert wird, einen 1:0-Erfolg. Und genauso kommt es dann auch. Neuzugang Lucas Röser erzielt in der 87. Minute den Siegtreffer zum schwer erkämpften Auftaktsieg für die Schwarz-Gelben gegen den Aufsteiger MSV Duisburg. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Spiel.

Wie fiel das Tor des Tages?

Eckball Niklas Kreuzer, Kopfball Lucas Röser - und drin. In der 87. Minute entscheidet der Neuzugang aus Großaspach mit seinem Kopfballtreffer die Partie. Dabei kam er nur ins Spiel, weil sich Pascal Testroet bereits in der 23. Minute schwer verletzte.

Wie ist das Ergebnis gegen den Aufsteiger einzuordnen?

Es war das von Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus prognostizierte Geduldsspiel, die angekündigte harte Nuss. Die Dresdner taten sich von Beginn an schwer und fanden nur selten zum druckvollen Offensivspiel. Und doch wäre die Führung verdient gewesen, wenn Erich Berko (16., allein vorm Torwart) oder auch Manuel Konrad (20., volley nach Kreuzer-Eckball) ihre Chancen genutzt hätten. Nach der Pause entwickelte sich die Partie zunehmend zur zähen Angelegenheit. Zu den wenigen nennenswerten Szenen zählten die zwei Schüsse von Neuzugang Patrick Möschl (52., 60.), Dynamos Bester zum Auftakt. Eine gute Chance hatte auch Sören Gonther per Kopf (68.). Allerdings blieb Duisburg bei den wenigen Gegenangriffen stets gefährlich. Moritz Stoppelkamps Schuss landete am Pfosten (72.), und gegen Simon Brandstetter rettete Torwart Marvin Schwäbe in höchster Not (75.). Insofern ist der Sieg auch ein bisschen glücklich.

Das Dynamo-Zeugnis: Ein Neuer ist der Beste zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 2: Vor dem Spiel als Europameister geehrt, im Spiel dann zwei, drei Mal Retter in höchster Not. Deutschlands Nr. 2 in der U21 ist Dynamos Nr. 1. Niklas Kreuzer: Note 3: Beginnt schwungvoll, um dann schnell wieder abzubauen. Mit Möschl vor ihm geht über rechts aber eine Menge beim dynamischen Duo. Jannik Müller: Note 3: Anstelle von Ballas, der erst kurzfristig fit wurde, im Spiel. Hat mit Duisburgs Brandstetter gut zu tun – und einige Schwierigkeiten. Sören Gonther: Note 3: Weitgehend unauffällig und doch defensiv sicher. Gewinnt 92 Prozent seiner Zweikämpfe. Vergibt per Kopf aber eine Großchance (68.). Philip Heise: Note 3: Defensiv aufmerksam, im Spiel nach vorn mit Schwung und gefährlichen Eingaben. Doch auch ihm macht die Hitze zunehmend zu schaffen Manuel Konrad: Note 5: Soll Hartmann ersetzen, doch es bleibt dabei: als Ballverteiler ungeeignet. Macht in Zweikämpfen zudem oft eine unglückliche Figur. Andreas Lambertz: Note 4: Als Stellvertreter von Hartmann trägt er die Kapitänsbinde. Sieht so aus, als hätte auch er einen persönlichen Stellvertreter geschickt. Nicht der Lumpi, wie man ihn kennt. Rico Benatelli: Note 3: Als einer von drei Neuzugängen in der Anfangsformation. Versucht einiges, ist auch viel unterwegs und deutet sein Potenzial an. Erich Berko:Note 4: Hat die große Chance zur Führung (16.) und danach kaum eine nennenswerte Szene. Liegt sicher auch an der schwerfälligen Offensive. Patrick Möschl: Note 2: Dynamos Bester. Wendig, trickreich, ballgewandt, aber noch nicht treffsicher. Zwei Schüsse verfehlen knapp das Tor. Pascal Testroet: Keine Note: Knallt mit dem Torwart zusammen. Niederschmetternde Diagnose: Kreuz- und Seitenband kaputt, Meniskus vermutlich ebenfalls. Lucas Röser: Note 3: Kommt für Testroet, tut sich sichtlich schwer – und erzielt dann das Siegtor. Sascha Horvath: Note 3: Braucht etwas Anlaufzeit, aber schnell und mit guten Ansätzen. Nicht zu bewerten: Marco Hartmann, dessen Trainingsrückstand noch zu groß war. (SZ/-yer)

Was war die Schlüsselszene das Spiels?

Die Verletzung von Pascal Testroet. In der 23. Minute knallte der Angreifer nach einer Eingabe von Philip Heise mit Duisburgs Torwart Mark Flekken zusammen und verletzte sich offenbar schwer. Testroet hielt sich das linke Knie, gab sofort das Zeichen zur Auswechslung, wurde mit einer Trage und unter dem Beifall der knapp 29 000 Zuschauer abtransportiert und ins Krankenhaus gefahren. Diagnose: Vorderer Kreuzbandriss, Seitenbänder gerissen und Miniskus ebenfalls geschädigt. Nach der Schrecksekunde lief bei Dynamo bis zur Pause nicht mehr viel zusammen.

Warum saß Kapitän Marco Hartmann nur auf der Bank?

Der 29-Jährige hatte sich am Donnerstag zwar fit gemeldet und konnte nach überstandener Innenbanddehnung wieder schmerzfrei mit der Mannschaft trainieren. Die drei Einheiten bis zum Spiel reichten jedoch nicht für einen Platz in der Anfangsformation. Das Risiko, die Verletzung könne wieder aufbrechen, war Trainer Uwe Neuhaus zu groß. Gleiches gilt für Florian Ballas, der sich in der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt hatte. Die anfällige Defensive auf das Fehlen des Duos zurückzuführen, greift aber zu kurz.

Wie geht es jetzt weiter?

Mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Montag in einer Woche. Acht Tage bleiben also, um an Defensivanfälligkeit und Chancenverwertung zu arbeiten sowie die sportliche Integration der Neuzugänge voranzutreiben. Und darüber hinaus: die Suche nach einem neuen Stürmer zu intensivieren, unabhängig vom Ausmaß der Verletzung Testroets. Mit dem zweitligaunerfahrenen Röser steht lediglich ein weiterer Angreifer im Aufgebot. Aber Toreschießen kann er ja!

Wie haben Ihnen die Dynamo-Spieler gegen den MSV Duisburg gefallen?

zur Startseite