Dynamo gewinnt 3:0 in Düsseldorf Bei seiner Rückkehr nach Düsseldorf feiert Mittelfeldspieler Andreas Albertz mit Dynamo einen 3:0-Sieg über seine alte Liebe. Der Held aber ist an diesem Abend ein anderer.

Der Torschütze Akaki Gogia sowie Stefan Kutschke und Andreas Lambertz (von links) von Dresden jubeln nach dem Tor zum 0:3. © dpa

Dynamos unglaubliche Serie hält: Die Dresdner bleiben in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Top-Teams ungeschlagen. Bei Fortuna Düsseldorf, vor dem Spieltag Tabellenfünfter, gewannen sie am Freitagabend sogar mit 3:0 (2:0) und machten vor allem einen Rückkehrer glücklich. Andreas, eingetragener Künstlername Lumpi, Lambertz braucht nur 27 Sekunden für seine erste gelungene Aktion in Schwarz-Gelb gegen seinen Ex-Verein. Nach seiner Flanke trifft Niklas Hauptmann, Akaki Gogia legt die Treffer zwei und drei nach. In der Schlussoffensive kommt Düsseldorf zwar noch zu Chancen, aber es bleibt beim verdienten Ergebnis.

Dabei war die Trainingswoche „alles andere als rund gelaufen“, berichtete Uwe Neuhaus vor dem Abflug nach Düsseldorf. Und er spielte dabei nicht auf die drei freien Tage an, die er nach dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig gewährt hatte, sondern auf die mehr oder weniger schweren Blessuren. Während sich Giuliano Modica und Niklas Hauptmann rechtzeitig spielbereit meldeten, mussten mit Nils Teixeira (Wade) und Marvin Stefaniak (Oberschenkel) zwei Stammspieler passen. Dafür rutschten Niklas Kreuzer und Erich Berko in die Startelf. Aias Aosman, der zuletzt aus disziplinarischen Gründen gesperrt war, gehörte wieder zum Kader, blieb aber zunächst auf der Bank Die eigentliche Geschichte des Spieles war jedoch sowieso die Rückkehr von Lumpi Lambertz zu seiner alten Liebe. So hatte er die Fortuna selbst noch einmal bezeichnet, was nach 14 gemeinsamen Jahren mit dem Aufstieg von der vierten Liga bis in die höchste Klasse keinesfalls übertrieben ist. Trotzdem begann es für ihn schmerzlich, denn beim Aufwärmen zog er sich eine blutende Wunde an der Hand zu, musste vom Physiotherapeuten behandelt werden. Von so einer Lappalie lässt er sich natürlich nicht stoppen.

Wie hoch der einstige Publikumsliebling wird nach wie vor geschätzt wird, wurde vor den Anpfiff deutlich. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Spieler bei seinem Ex-Verein mit Beifall begrüßt wird. Und sogar ein Ständchen haben sie ihm gebracht, den Schlager umgedichtet, mit dem Dorthe Kollo 1968 einen Hit landete. „Wärst du doch in Düsseldorf geblieben!“ Witziger Text: „Lumpi heute in Schwarz-Gelb - für uns verkehrte Welt… Jetzt kickst du in Elbflorenz… Wie konnten wir so dämlich sein, wann kommst du wieder heim?“ Schließlich hießen ihn die Fans auf einem Plakat „willkommen zu Hause“.

Das lasse ihn nicht komplett kalt, meinte Lambertz vorher, er sagte aber auch: „Ich werde nicht hibbelig. Das hat mich auch starkgemacht, dass ich vor wichtigen Spielen total entspannt bin: Du gehst jetzt in das Spiel, gibst einfach alles und wirst sehen, was dabei rauskommt.“ Wobei ihm das Ergebnis natürlich alles andere als egal ist. „Ich würde schon gerne dort gewinnen wollen, keine Frage.“ Und dann geht es ganz schnell: Nach Kopfballablage von Stefan Kutschke flankt Lambertz, und Hauptmann vollendet mit rechts.

Dynamo bringt das in den Spielen gegen Spitzenteams gesammelte Selbstbewusstsein vor 31 167 Zuschauern im Stadion am Rhein auf den Platz, tritt mutig auf, während bei der Fortuna mit jedem Fehlpass die Verunsicherung wächst. Das zweite Tor fällt trotzdem nicht. Gogia zieht nach überraschender Eckball-Variante aus 16 Metern ab, aber Ex-Bayern-Torwart Michael Rensing steht eher zufällig richtig, als dass er pariert (13.). Na und, dann sitzt eben der nächste: Wieder Gogia, diesmal von etwas weiter rechts, Innenpfosten - nach 26 Minuten liegt Dynamo 2:0 vorne, und Berko trifft kurz darauf nach klasse Zuspiel von Hauptmann das Lattenkreuz (27.).

Die Schwarz-Gelben dominieren, aber was passieren kann, hatten sie eine Woche zuvor mit ihrer Aufholjagd ja selber bewiesen. Sie sind also gewarnt, sozusagen aus eigener Erfahrung. Den Schuss von Rouwen Hennigs hält Marvin Schwäbe sicher (32.). Trotzdem ist es ein erstes Signal der Fortuna, die nach der ›Pause aufbegehren muss. Das versucht die Mannschaft von Trainer-Routinier Friedhelm Funkel zwar; Kreuzer foult Ihas Bebou Zentimeter vor dem Strafraum, sieht Gelb. Doch der Freistoß geht ins Nichts und mit dem nächsten Konter ist die Partie endgültig gelaufen: Hauptmann spielt Berko in den Lauf, der ist vor Rensing am Ball, legt quer zu Gogia - das 3:0 in der 50. Minute.

Für Lumpi ist der Festtag damit perfekt, auch wenn ihm selbst kein Treffer gelingt. Einmal ist er noch nah dran, trifft den Ball aber nach Flanke von Fabian Müller nicht voll (65.). Bei seiner Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss wird der 32-Jährige von den Fans auf beiden Seiten mit Sprechchören gefeiert.

