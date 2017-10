Dynamo-Gesänge und Prügel

In der Nacht zum Sonntag führte das Polizeirevier Dresden-Nord mit Unterstützung von Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei erneut einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Äußeren Neustadt durch. Dabei kontrollierten die Beamten insgesamt 37 Personen. Im Einsatzzusammenhang wurden fünf Strafanzeigen aufgenommen.

Eine Stunde zuvor war der 47-Jährige an der Bärnsdorfer Straße mit einem Mann in Streit geraten. Der Grund der körperlichen Auseinandersetzung lag in der Trennung von seiner ehemaligen Lebensgefährtin.

Sonntagabend überquerte ein 47-jähriger Fußgänger die Wilschdorfer Straße. In der Fahrbahnmitte kollidierte er mit einem VW Golf (Fahrer 70), der aus Richtung Radeburger Straße gefahren kam. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Renitenter Ladendieb in Haft

13.10.2017, 17.40 Uhr / Dresden-Naußlitz

Ein mutmaßlicher Ladendieb hatte sich am Freitagnachmittag in einen Supermarkt an der Kesselsdorfer Straße begeben. Zielgerichtet ging er in die Abteilung für Fahrzeugzubehör und steckte dort zwei Fahrradlampensets im Gesamtwert von rund 60 Euro in seinen Rucksack. Danach wollte er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.

Ein Ladendetektiv (33) hatte den Mann beobachtet. Als der den Dieb ansprach, versuchte dieser zu entkommen. Es kam zu einem Handgemenge im Eingangsbereich des Marktes. Dabei schlug der Mann dem Detektiv mehrfach gegen den Kopf und fügte ihm eine Platzwunde zu. Dem Dieb gelang es schließlich, sich loszureißen und in Richtung Stollestraße zu flüchten.

Passanten hatten dem Detektiv nach der Auseinandersetzung den Vornamen und einen möglichen Aufenthaltsort des Widersachers zugerufen.

Eine erste Überprüfung der Hinweise habe nichts ergeben, meldete die Polizei. Die Beamten suchten am Abend erneut den möglichen Aufenthaltsort am Amalie-Dietrich-Platz auf. Auf einem Bild der Überwachungsanlage des Supermarktes erkannte der Sicherheitsdienst des Hauses den Gesuchten wieder. Letztlich stellten die Polizisten den Mann in der benannten Wohnung im Haus fest. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Überprüfung des 33-Jährigen ergab, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Bei dem vorherigen Ladendiebstahl hatte er sich ebenfalls eine Auseinandersetzung mit den Marktmitarbeitern geliefert.

Der 33-Jährige wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Dresdner wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht und muss sich nun in mindestens zwei Fällen wegen räuberischen Diebstahls verantworten.