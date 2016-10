Dynamo-Fußballlegende gestorben

Reinhard Häfner (1952 - 2016) © Robert Michael

Die Dresdner Fußballlegende Reinhard Häfner ist tot. Wie Dynamo-Sprecher Henry Buschmann sz-online sagte, starb der ehemalige Mittelfeld-Star in der Nacht zu Montag nach schwerer Krankheit.



Häfner wurde 1952 in Sonneberg geboren. Ein Jahr, nachdem er sein Debüt in der DDR-Oberliga gab, wechselte er 1971 nach Dresden. Mit Dynamo wurde er viermal Meister und viermal Pokalsieger. Insgesamt bestritt er für die Schwarz-Gelben 519 Einsätze. Für die DDR-Nationalmannschaft spielte er 58 Mal. 1976 gewann er die olympische Goldmedaille. Im Finale in Montreal erzielte er in der 84. Minute das entscheidende 3:1 gegen Polen. Häfner setzte sich damit im DDR-Fußball ein Denkmal.



Als Trainer von Dynamo Dresden feierte Häfner 1990 den letzten DDR-Meistertitel und den letzten Pokalsieg. Nach seiner Entlassung als Coach1991 war er zunächst als Manager bei Dynamo tätig, später betreute er die Mannschaft des Chemnitzer FC in der 2. Bundesliga und die des Halleschen FC.

Häfner litt nach der Jahrtausendwende unter Depression und Alkoholsucht. Nach einer Entziehungskur arbeitete er wieder als Trainer. 2014 erkrankte Reinhard Häfner an Krebs.

Bei der SG Dynamo Dresden löste die Nachricht vom Tod Häfners Bestürzung aus. Dynamos Präsident Andreas Ritter sagte: „Ich bin fassungslos, schockiert und traurig. Mit Reinhard Häfner ist nicht nur einer der größten Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen. Wir haben auch einen Menschen verloren, der uns allen sehr ans Herz gewachsen war.“ Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge trat am Montag mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen vor die Presse. „Reinhard war für mich und den Verein etwas ganz Besonderes. Er hat sowohl als Spieler als auch als Trainer Großes für den Verein geleistet, war immer ein Kämpfer gegen alle Widrigkeiten. Ruhe in Frieden.“, sagte Häfners ehemaliger Teamkollege.

Die Dresdner werden vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels am Dienstag gegen Arminia Bielefeld eine Trauerminute abhalten und in Gedenken an Reinhard Häfner mit Trauerflor spielen, teilte der Verein mit. (szo/dpa)

