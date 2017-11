Dynamo furios Die Dresdner gewinnen beim Tabellenzweiten Düsseldorf – und führen dabei nach zehn Minuten schon mit 3:0.

Marco Hartmann (li.) jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 in Düsseldorf gemeinsam mit Erich Berko. © Robert Michael

Düsseldorf Befreiungsschlag? Das nachträgliche Geburtstagsgeschenk für Uwe Neuhaus? Oder noch besser: ein schwarz-gelbes Original, wenn es um schnelle, deutliche Führungen geht – die am Ende auch zum Sieg reichen! Man kann es nennen, wie man will. In der Statistik des 15. Spieltags steht tatsächlich ein 3:1-Sieg von Dynamo Dresden, dem bis dato Tabellen-16., beim Zweitliga-Zweiten Fortuna Düsseldorf.

Und das Sensationellste dabei: Bereits nach zehn Minuten heißt es 3:0 für Dynamo, sodass Fortuna in der Halbzeitpause ins nahe Gelsenkirchen twittert: „Schalke, wir bräuchten da mal ein paar Tipps.“ Nur lassen sich die Dresdner – anders als Dortmund beim 4:4 nach 4:0 gegen den Revierrivalen – diesen Vorsprung nicht mehr nehmen, auch wenn die Düsseldorfer nach einer halben Stunde das 1:3 erzielen. Sportchef Ralf Minge zieht deshalb in der Halbzeit eine Bilanz, die auch nach 90 Minuten gilt: „Das waren drei Traumtore, die haben uns in die Karten gespielt. Die Mannschaft hat einen selbstbewussten und disziplinierten Eindruck hinterlassen.“

Doch der Reihe nach inmitten schwarz-gelber Euphorie, die sich in den nächsten Tagen wohl noch erheblich steigern wird. Am Sonntag kommt der Erzrivale aus Aue nach Dresden, und nach diesem Montagabend in Düsseldorf scheint auch der seit Wochen ersehnte zweite Heimsieg plötzlich ganz nah. Wer den Tabellenzweiten besiegt, muss doch erst recht … Dazu passend die Hymne der Toten Hosen, stilecht gespielt in der Halbzeitpause: „Steh auf, wenn du am Boden bist.“

Ist erledigt, Dynamo hat sich durchaus beeindruckend zurückgemeldet, die Lage bleibt aber im Grunde unverändert.

„Die Situation ist ernst“, sagt Cheftrainer Neuhaus, der tags zuvor seinen 58. Geburtstag feiert und dabei mit Schrecken die Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf registriert.

Wenn danach so ein Spiel dabei herauskommt, muss Dynamo doch öfter am Montagabend auflaufen, auch wenn man genau eine Woche zuvor durch späte Gegentore gegen den Tabellenletzten Kaiserslautern verloren hat und Neuhaus den Termin am Ende eines Spieltags überhaupt nicht mag. Andererseits bleibt dem Trainer reichlich Gelegenheit, über die Aufstellung zu grübeln. Denn nun hat er wieder Alternativen. Er entscheidet sich für vier Veränderungen und die Variante Offensive.

Dass Philip Heise nach seiner abgelaufenen Rotsperre wieder in der Startelf steht sowie Kapitän Marco Hartmann, ist naheliegend, dass Andreas Lambertz bei der Rückkehr zum Ex-Verein auf der Bank sitzt, dagegen unerwartet. Für ihn rückt der spielstarke Niklas Hauptmann ins Mittelfeld, Erich Berko ersetzt ebenfalls einigermaßen überraschend Patrick Möschl auf der rechten Außenbahn. Und Dynamos Presseabteilung setzt eine knappe Stunde vor dem Spiel ein Foto-Tweet aus der Kabine ab mit der Unterschrift: „Es ist alles bereit für einen leidenschaftlichen Kampf gegen F95.“

Denn sie hatten es sich genau so vorgenommen, wie Hartmann hinterher sagt: „Wir wollten alles reinwerfen in die ersten Minuten, um Düsseldorf zu überraschen“, sagt er. „Die Anfangsviertelstunde war überragend. Es hat uns richtig gutgetan, diesen Ballast abzuwerfen, diese Verunsicherung.“

Fast jeder Schuss ein Tor – das stimmt, wird dem furiosen Auftakt der Dresdner aber nicht gerecht. Es ist kein Glück, sondern die lange Zeit so offenkundig fehlende konsequente Chancenverwertung, die den überraschenden Auswärtssieg quasi schon 75 Minuten vor dem Abpfiff besiegelt.

Los geht es mit Hauptmanns Möglichkeit, als er jedoch zu lange dribbelt und sein Schuss dann zur Ecke abgewehrt wird. Die bringt Heise – und Hartmann trifft per Kopf zum 1:0 in der vierten Minute. Keine 60 Sekunden später fällt das 2:0, und wieder ist Hauptmann beteiligt. Er stibitzt Oliver Fink den Ball vom Fuß, setzt Lucas Röser in Szene und der trifft mit einem Schuss ins obere linke Eck. Schließlich das 3:0 in der zehnten Minute: Von Rico Benatelli angespielt, dribbelt Haris Duljevic zum Strafraum, lässt einen Gegenspieler aussteigen und schießt den Ball in den Torwinkel.

Zittern am Schluss, aber keine Tore



Was für ein Auftakt!

Dass die verbleibende Spielzeit da nicht mithalten kann – verständlich. Dass die Düsseldorfer die Dresdner nicht wirklich in Bedrängnis bringen – erstaunlich. Sie versuchen es zwar, für das Anschlusstor sorgt aber quasi Dynamo. Es ist der obligatorische individuelle Patzer, diesmal von Paul Seguin. Seine Rückgabe auf Torwart Marvin Schwäbe gerät deutlich zu kurz, Benito Raman hat keine Mühe, zum 1:3 zu vollenden. „Paul hatte zwei Gedanken im Kopf und hat sich für keinen richtig entschieden. Das passiert, da muss eine Mannschaft durch“, meint Minge in der Pause, und er formuliert einen klaren Auftrag für Hälfte zwei: „Dass die Jungs daran anknüpfen, defensiv sehr diszipliniert stehen und immer wieder Nadelstiche setzen.“

Genau so machen sie das, schludern allerdings doch wieder mit den Chancen wie schon so häufig. Seguin scheitert freistehend am Torwart (49.), Röser bugsiert den Ball im Fallen übers Tor (63.).

Und Düsseldorf? Fällt zunehmend weniger Konstruktives ein. Das Zittern, Hoffen und Bangen aber bleibt, erst recht nach der 80. Minute. Tore fallen allerdings keine, dafür Unmengen Last und Anspannung von den sichtlich erleichterten Dynamos. Trotzdem mahnt Hartmann sofort: „Das muss der Maßstab für jedes weitere Spiel sein, jeder sollte sich das abspeichern und immer wieder abrufen.“ Erst recht am Sonntag zu Hause gegen Aue.

zur Startseite