Dynamo-Fanshop kommt runderneuert aus der Winterpause Besonders an Heimspieltagen soll sich der aufwendige Umbau für die Fans auszahlen.

Im neuen Fanshop soll mehr gekauft und weniger gewartet werden. © Dynamo

Edle Lamellen an den Fenstern und bewegliche Warenständer. Am Mittwoch öffnete der runderneuerte Dynamo-Fanshop im DDV-Stadion seine Pforten für die Anhänger der Schwarz-Gelben – pünktlich vor dem ersten Heimspiel des neuen Jahres am Sonntag gegen Union Berlin.

Während die Produktpalette dieselbe geblieben ist, hat sich in den vergangenen Wochen funktional so einiges getan. „In der Vergangenheit kam es häufig zu längeren Wartezeiten und räumlicher Enge“, sagt Felix Lorenz, Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH. „Und vor allem in den Sommermonaten machte sich das Fehlen einer Klimaanlage bemerkbar.“ Die gibt es nun, wenngleich sie vermutlich so schnell nicht spürbar sein wird. Beim Platz sieht das anders aus: „Am Spieltag können wir künftig doppelt so viele Kassen einsetzen und eine weitere Eingangstür öffnen“, sagt Lorenz. Erneuert wurde neben Fußboden und Elektronik auch das komplette Inventar. (SZ/hbe)

