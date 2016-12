Dynamo-Fans vermüllen Waggon

So haben Dynamo-Fans einen Waggon auf der Fahrt zum Spiel nach München hinterlassen. © Bundespolizei Bayern

Auf Auswärtsfahrten fließt gemeinhin das eine oder andere Bier mehr als sonst. Je länger die Reise, desto höher der Pegel, könnte man meinen. Was allerdings in einem Zug von Hof nach München am Samstag passiert sein muss, hat mit berauschender Euphorie und Vorfreude auf so ein Fußballspiel in der Ferne nur wenig zu tun. Auf dem Weg zur Partie gegen 1860 München verwandelten dort einige Fans der SG Dynamo Dresden einen Waggon in eine Müllkippe.

„Angaben zu Schadenshöhe können wir im Augenblick noch nicht machen“, sagte Simon Hegewald, Sprecher der Bundespolizei in München. Die Bilder aus dem betroffenen Waggon sprechen allerdings für sich. Zu sehen sind zerdrückte Bierdosen, herumliegende Flaschen, umgedrehte Bierkästen, verklebte Fußböden, Zigarettenstummel, Papierschnitzel und ein etwa 60 mal 60 Zentimeter großes Loch in der Wandverkleidung eines Abteils. Der Waggon musste einem Bericht des Boulevardportals Tag24 zufolge aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Bundespolizei hat bereits Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen. „Wir haben DNA-Spuren und Fingerabdrücke gesichert“, sagte Hegewald. Dass es sich bei den Verursachern der Schäden um Dynamo-Fans handelt, würden laut dem Polizeisprecher Zeugenaussagen von Zugbegleitern und Fahrgästen bestätigen. In dem Zug reisten neben etwa 300 Dresdner Fans auch rund 30 Anhänger von 1860 München. Diese hätten sich jedoch in einem anderen Bereich aufgehalten.

Zu den diversen Sachbeschädigungen kam es bereits auf der Hinfahrt nach München. Das für Dynamo seit 2005 traditionsreiche Auswärtsspiel bei 1860 ging diesmal mit 1:0 verloren. (fsc)

Bundespolizei twitterte Beweisfotos

Beschädigungen & Vermüllung im Alex-Zug von Hof! Ermittler nehmen Schäden auf. #m60SGD pic.twitter.com/Q8r7CkqnWH — Bundespolizei BY (@bpol_by) 3. Dezember 2016

zur Startseite