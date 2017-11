Dynamo-Fans prügeln sich mit KSC-Anhängern

© Robert Michael (Symbolfoto)

Beim Auswärtsspiel in Kiel haben sich die Anhänger von Dynamo Dresden von ihrer besten Seite gezeigt. Die Polizei der Ostseestadt kommentierte nach der 0:3-Pleite der Schwarz-Gelben: „Die circa 1 100 mitgereisten Fans aus Dresden trugen die Niederlage ihrer Mannschaft mit Fassung und machten sich direkt nach dem Abpfiff wieder auf den Heimweg.“ Es sei zu keinen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen gekommen.

Auf der Anreise in die Ostseestadt sah das zumindest in einem Fall anders aus. Wie die Polizei des niedersächsischen Heidekreises berichtet, kam es am Sonntagvormittag auf einem Rastplatz an der A7 in Höhe Bispingen zu einer Schlägerei zwischen Dynamo-Fans und Anhängern des Karlsruher SC, die auf dem Weg zum Drittligaspiel gegen Hansa Rostock waren. Etwa 100 Dresdner hätten den Halt dreier Reisebusse für eine überfallartige Attacke auf etwa 100 Fans des KSC genutzt und willkürlich auf diese eingeschlagen. Bei dem etwa dreiminütigen Geschehen habe ein Beteiligter Prellungen im Gesicht erlitten und sei in einem Rettungswagen kurz behandelt worden, hieß es. (SZ)

