Dynamo-Fans „grüßen“ Bachmann Der Pegida-Chef wollte den Marsch der „Football Army“ in Karlsruhe offenbar für seine Spaziergänge in Dresden instrumentalisieren. Doch die Dynamo-Fans geben ihm einen Laufpass.

Sie möchten, dass Lutz Bachmann auch einmal nichts sagt: die Fans von Dynamo Dresden © Robert Michael

Über die Vorfälle in Karlsruhe ist in der vergangenen Woche bundesweit berichtet worden. In den Medien ernteten die Dynamo-Fans viel Kritik für ihren bizarren Auftritt im Army-Look. Bei Anhängern anderer Clubs stießen die Ultras mit ihrer Aktion und der dazugehörigen Stellungnahme hingegen auf Zustimmung: Am Wochenende solidarisierten sich unter anderem Fans von Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin und Bayer Leverkusen mit Dynamo und zeigten ebenfalls „Krieg dem DFB“-Banner in den Stadien.

Fans, Gesellschaft und Politik sind gespalten. Im Sommer soll es eine Sicherheitsgipfel gegen Fangewalt mit Innenpolitikern sowie Stellvertretern von DFL und Vereinen geben. Auch sie werden streiten: Wie stark darf der DFB alles reglementieren? Und: Wie weit dürfen Fans gehen, um ihre Auffassung von Kultur zu schützen? Fragen über Fragen, auf die es so schnell keine Antworten geben wird. Sicher auch nicht an diesem Montag, wenn Dynamo Dresden offiziell zum Ausflug der selbsternannten „Football Army“ Stellung nimmt.

Eines scheint aber wenigstens klar zu sein: Mit Pegida hat das ganze Thema nichts zu tun. Auch wenn das Lutz Bachmann, Frontmann der patriotischen Bürgerbewegung, wohl sicher gern ein wenig anders hätte. „Das ist der Osten! Das ist Dresden! Das ist Dynamo! Jungs, morgen bei Pegida?“, soll er vergangene Woche auf Twitter geschrieben und damit Bilder der in Tarnsachen gekleideten Dynamo-Fans kommentiert haben.

Der Tweet kursiert nur noch als Screenshot im Netz, der originale Beitrag wurde offenbar gelöscht. Dennoch richtete der K-Block beim letzten Spiel der Saison gegen Bielefeld am Sonntag eine unmissverständliche Botschaft an den Pegida-Chef. Er möge schweigen, schrieben sie in drastischeren Worten auf ein Transparent. (szo)

Screenshot des Bachmann-Tweets

