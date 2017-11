Dynamo fällt in sich zusammen Die Dresdner werden in Kiel nassgemacht und sind mit dem 0:3 noch gut bedient. Neuhaus kündigt Veränderungen an.

Optimismus sieht anders aus. Manuel Konrad, Paul Seguin und Erich Berko (v.l.) spülen die Niederlage in Kiel mit Elektrolytgetränken runter. © dpa

So verdient hat Dynamo selten verloren, dabei fällt die Niederlage mit dem 0:3 bei Holstein Kiel am Ende doch noch recht deutlich aus. Die Dresdner hätten sich über eine höhere Niederlage beim überraschend starken Aufsteiger nicht beschweren dürfen. Darin sind sich hinterher auch alle einig. „Wir hatten nicht viel dagegenzusetzen“, meint Torwart Marvin Schwäbe, und Andreas Lambertz sagt mit anderen Worten genau dasselbe: „Wir haben nicht viel zustande bekommen.“

Am deutlichsten aber analysiert der Trainer ein Spiel, dass er „besser gar nicht gesehen“ hätte, wie Uwe Neuhaus sein Statement bei der Pressekonferenz einleitet. Sein Fazit: „Wir waren irgendwie tot, hatten keinen Esprit, keine Gedanken, keine Form.“ Das hat weniger mit seiner taktischen Umstellung zu tun, auch wenn der Versuch, mit einer flexiblen Dreier-Fünferkette zu agieren, nicht aufgeht. Seine Mannschaft – und das hat er schon vorher geahnt – ist nach den jüngsten Negativerlebnissen hochgradig verunsichert. Die vergangenen Wochen hätten „deutlich Wirkung hinterlassen“, sagt er. Die Fehler, die zu teils unglücklichen Niederlagen führten, steckten im Kopf. Als wieder welche passierten, ging das Selbstvertrauen endgültig flöten.

Dabei fängt es noch recht vielversprechend an. Es sind erst 50 Sekunden gespielt, als Niklas Kreuzer die erste Flanke in den Strafraum bringt. Peniel Mlapa verfehlt den Ball knapp, danach taucht der Stürmer für den Rest seiner Einsatzzeit nahezu komplett ab. Kiel braucht einige Minuten, um sich auf das neue Dresdner System einzustellen, aber wirklich wirkungsvoll ist die Variante gegen die beste Offensive der zweiten Liga nicht. Schon vor dem Führungstreffer hebeln die Gastgeber Dynamos Defensive mit schnellen Pässen zweimal aus, der dritte Versuch sitzt. Es ist ein perfektes Zusammenspiel der Holstein-Angreifer: Dominick Drexler bringt die Flanke von links, den Schuss von Steven Lewerenz kann Schwäbe abwehren, aber im Rückraum steht Marvin Ducksch frei.

Nach 24 Minuten ist die Partie entschieden, auch wenn sich die Dresdner in der Pause vornehmen, „noch mal die Ärmel hochzukrempeln“, wie Florian Ballas von der Kabinenansprache berichtet. „Wenn man das Spiel danach sieht, auch die Entstehung der Tore, kann man nur das Kotzen bekommen“, meint der Verteidiger. Doch es sind nicht nur die zwei weiteren Gegentreffer durch Lewerenz und Kingsley Schindler in der Schlussphase, an denen an diesem Sonntag ein Klassenunterschied deutlich wird.

Kiel erspielt sich Möglichkeiten beinahe im Minutentakt – und lässt doch Dynamos Hoffnung leben. „Wir sind schon glücklich in die Pause gekommen mit dem Ergebnis“, sagt Schwäbe. In der zweiten Hälfte verhindert der Schlussmann gegen Lewerenz und Patrick Herrmann das 0:2. Das sind nur zwei von sieben dicken Dingern, die Holstein liegen lässt, inklusive eines Elfmeters. Drexler, von Kreuzer gefoult, schießt selbst und an die Latte.

Es hätte also auch noch eines dieser Fußballspiele werden können, bei denen das Ergebnis nicht zum Kräfteverhältnis passt. Denn in der 78. und 80. Minute bekommt Dynamo tatsächlich zwei Möglichkeiten zum Ausgleich. Mlapa schießt nach Eingabe von Lucas Röser vorbei, und den Kopfball von Fabian Müller pariert Kenneth Kronholm. Es ist die einzige Herausforderung für den Holstein-Torwart. „Das war sonst alles mehr Krampf“, sagt Neuhaus. „Die Mannschaft ist immer mehr innerlich zusammengefallen, hatte Angst vor Fehlern“, erklärt Neuhaus.

Zwei Punkte bis zum Relegationsplatz

Den Schwarz-Gelben fehlt es vorn an Durchschlagskraft, im Mittefeld an Ideen und in der Defensive an Sicherheit. „Kiel war agiler, spritziger, spielfreudiger. Wir wussten nicht, wie wir nach vorne kommen sollen“, sagt Lambertz desillusioniert. „Dass die Niederlage in Ordnung geht – keine Frage.“ Dynamo rutscht auf Platz 15 ab, hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Das braucht man nicht schönzureden“, sagt der Trainer – und das Beste an diesem tristen Nachmittag ist, dass das auch keiner macht.

Nach einigen Sekunden der Schockstarre führt Ballas die Mannschaft in die Kurve. Während die Mannschaft von Kiel nassgemacht wird, stehen die etwa 1 500 Fans im strömenden Regen. „Es ist völlig nachvollziehbar, dass sie – auf Deutsch gesagt – die Schnauze voll haben“, meint der Vorangeher. „Ich denke, wir müssen auch langsam mal die Schnauze voll haben und merken, dass es nur mit Schönspielerei nicht funktioniert.“ Die Diskussion um die Spielweise geht weiter, auch wenn das zu kurz greift.

„Das ist natürlich ein herber Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass wir uns davon unterkriegen lassen“, meint Lambertz, und der Erfahrenste im Team fordert: „Wir müssen trotzdem an uns glauben.“ Das ist leichter gesagt als getan, und auch Neuhaus kündigt Veränderungen an. „Die Mannschaft braucht irgendetwas, woran sie sich klammern kann.“ Was das sein kann, bleibt offen.

