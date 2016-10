Dynamo Dresden verlängert mit Hauptmann

Niklas Hauptmann am Ball. © Robert Michael

Dynamo Dresden hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Niklas Hauptmann verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der 20-Jährige ein Arbeitspapier um drei weitere Jahre bis 2020. „Niklas hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt, wir sind froh, dass er sich dafür entschieden hat, in Dresden zu bleiben“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

„Das ist für mich der richtige Schritt. Ich habe zu Beginn der Saison schnell gemerkt, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und genau das möchte ich auch“, meinte Hauptmann. Der Sohn des ehemaligen Dynamo-Spielers Ralf Hauptmann spielt seit 2008 für Dresden. Am 35. Spieltag der Saison 2015/2016 feierte der Mittelfeldspieler beim 4:0-Heimsieg gegen Wiesbaden sein Profidebüt. (dpa)

