Dynamo Dresden vereinbart kurzfristig Testspiel

Dresden. Dynamo Dresden hat kurzfristig ein Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten Viktoria Žižkov vereinbart.

Die Partie soll an diesem Donnerstag, 15.00 Uhr, in Prag angepfiffen werden. Eine kurzfristige witterungsbedingte Absage sei allerdings nicht ausgeschlossen, teilte der sächsische Verein am Dienstagabend mit.

Zudem prüfe man bei Dynamo gegenwärtig diverse Möglichkeiten für ein weiteres Testspiel in der Länderspielpause. (dpa)

