Dynamo Dresden und Chemnitzer FC vereinbaren kurzfristig Testspiel

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Drittligist Chemnitzer FC treffen am Mittwoch (14 Uhr/Livestream MDR) in einem Testspiel aufeinander. Wie beide Vereine am Dienstag mitteilten, wurde die Partie im Dresdner DDV-Stadion kurzfristig vereinbart. Sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (dpa)

zur Startseite