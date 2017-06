Dynamo Dresden und Chemnitzer FC vereinbaren Benefizspiel

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden bestreitet unter dem Motto „Tradition stirbt nie“ ein Benefizspiel beim Drittligisten Chemnitzer FC. Wie beide Vereine am Freitag bekanntgaben, findet die Partie im Rahmen der Sommervorbereitung am 5. Juli (18.30 Uhr) in Chemnitz statt.

„Wir sind froh, dass wir diesen sportlich wertvollen Test mit vergleichsweise kurzer Anreise vereinbaren konnten“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge und ergänzte: „Wenn wir durch den Verzicht auf Einnahmen und Antrittsprämie den Fußball in der Region stärken können, dann profitieren beide Seiten.“

Mit dem Spiel wolle Dynamo Dresden den Chemnitzer FC finaziell unterstützen, hieß es auf der Website der Chemnitzer. Zudem sei die „Ausrichtung eines Benefizspiels unter anderem Teil der abgegebenen Unterlagen zur Erreichung der 3. Liga-Lizenz 2017/18“. Rund um die Partie plant der CFC demnach gemeinsam mit Fans weitere Aktionen. (dpa/szo)

