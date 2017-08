Dynamo Dresden testet gegen FK Ústí nad Labem

© Robert Michael

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel beim tschechischen Zweitligisten und Dynamo-Kooperationspartner FK Ústí nad Labem. Das Spiel wird am 1. September um 11 Uhr im Mestský Stadion angepfiffen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Alle Dynamo-Fans, die die knapp 70 Kilometer lange Reise auf sich nehmen, haben freien Eintritt. (dpa)

?? Keine Pause in der Länderspielpause! Die SGD testet am 01. September beim FK Ústí nad Labem. ?? https://t.co/ceR2dlWV9C #sgd1953 pic.twitter.com/a4kd2IWLRd — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) August 24, 2017

Wie haben Ihnen die Dynamo-Spieler gegen den SV Sandhausen gefallen?

zur Startseite