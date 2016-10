Dynamo Dresden feiert Testspiel-Erfolg

Dynamo Dresden hat ein Testspiel beim Fußball-Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf mit 5:0 (3:0) gewonnen. Vor 1059 Zuschauern in der Neugersdorfer „ENSO-Oberlausitz-Arena“ erzielten Pascal Testroet (25.), Nils Teixeira (28.) und Erich Berko (45.) die Tore für den Zweitligisten in der ersten Halbzeit, Aias Aosman (77.) und Stefan Kutschke (86.) trafen nach der Pause zum Endstand.

„Die Mannschaft war heute sehr bemüht, ich habe gute Ansätze gesehen. Klar fehlte etwas die Leichtigkeit, aber jedes Tor ist ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärte Cheftrainer Uwe Neuhaus nach dem Test, der zugleich auch das Abschiedsspiel von Neugersdorfs Jan Nezmar darstellte. Der Tscheche absolvierte für den FC Oberlausitz in dreieinhalb Jahren 75 Punkt- und 16 Pokalspiele und führte die Ostsachsen mit 74 Toren aus der Landesliga in die Regionalliga.

In gut einer Woche geht es für beide Mannschaften in der Liga weiter: Dynamo Dresden empfängt am 15. Oktober den VfB Stuttgart. Für die Neugersdorfer steht einen Tag später ebenfalls ein Heimspiel gegen den VfB Auerbach an. (dpa)

