Dynamo Dresden bestreitet Benefizspiel gegen Erfurt

Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden bestreitet in der kommenden Länderspielpause ein Benefizspiel beim Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Die Partie wird am 10. November um 19.00 Uhr im Steigerwaldstadion angepfiffen. Alle Einnahmen gehen an die Thüringer, wie Dynamo am Freitag mitteilte.

„Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig in schwierigen Situationen Hilfe von anderen Vereinen sein kann. Deshalb mussten wir, als die Anfrage aus Erfurt kam, nicht lange überlegen. Wir wollen einem traditionsreichen Verein aus der Region Mitteldeutschland unter die Arme greifen und helfen“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. (dpa)

