Dynamo Dresden akzeptiert DFB-Strafe Der Verein erreicht vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes einen Aufschub der K-Block-Sperre. Der Grund sind Sicherheitsbedenken.

© Robert Michael

Der K-Block bleibt geschlossen, aber erst zum Heimspiel gegen Heidenheim am 5. April. Dynamo Dresden hat mit einem Antrag an das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Erfolg gehabt, den verhängten Zuschauer-Teilausschluss zu verschieben. Ursprünglich hätte das Urteil bereits zum Ost-Duell gegen Union Berlin am Sonntag umgesetzt werden müssen. Das Dresdner Polizeipräsidium habe in einer Stellungnahme erheblich Sicherheitsbedenken für diese Partie sowie die folgenden Dynamo-Heimspiele gegen Hannover und Kaiserslautern angemeldet, hieß es zur Begründung vonseiten des DFB.

Dynamo verzichtet nach der Entscheidung vom Montag auf weitere juristische Schritte gegen das Urteil und akzeptiert damit auch die verhängte Geldstrafe in Höhe von 40 000 Euro. Geschäftsführer Michael Born erklärte: „Dazu bewogen haben uns die äußerst geringen Erfolgsaussichten beim Gang vor das Ständige Schiedsgericht oder ein ordentliches Gericht und die bei negativem Ausgang zu erwartenden hohen Kosten in sechsstelliger Höhe.“ In der schriftlichen Urteilsbegründung sei nachvollziehbar geschildert worden, dass die Anzahl von Vorkommnissen zum Widerruf der Bewährung geführt hat. Dynamo war nach dem Fehlverhalten einiger Fans bei mehreren Spielen in der Vorsaison bereits im Sommer vom Sportgericht zu einem Zuschauer-Teilausschluss verurteilt worden, der zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Seitdem war es aber erneut zu mehreren Vorfällen gekommen, von denen sechs – darunter der Wurf eines Bullenkopfes beim Pokalspiel gegen RB Leipzig – in das neue Urteil eingegangen sind. Diese Taten seien zwar nicht so gravierend gewesen wie die, die zur Bewährung geführt hatten. Trotzdem müsse man konstatieren, „dass juristisch gesehen diese Bewertung vor einem Gericht nicht anfechtbar wäre“, erklärte Born. Trotzdem bleibe Dynamo bei der Auffassung, „dass Kollektivstrafen im Fußball nicht zielführend sind“.

Am Sonntag waren etwa 10 000 Fans der Schwarz-Gelben beim Auswärtsspiel in Nürnberg. Laut Polizeibericht wurde beim Fußmarsch zum Stadion Pyrotechnik gezündet, ein Anhänger verletzte sich schwer an der Hand und musste ins Krankenhaus. Außerdem seien am Einlass Flaschen geworfen und dabei eine Polizistin sowie ein Zuschauer leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten „unter Zuhilfenahme des Einsatzstockes“ unmittelbaren Zwang ausüben müssen. (SZ/-ler)

