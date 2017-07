Dynamo dreht Partie in sechs Minuten Die Schwarz-Gelben konnten das Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching für sich entscheiden. Vor der Pause sah das noch ganz anders aus.

Dynamo hat das Testspiel gegen Unterhaching gewonnen. © Robert Michael

Dynamo Dresden hat auch den zweiten Test im bayerischen Trainingslager gewonnen. Beim 3:2 (0:2) vor 1 000 Zuschauern in Sandharlanden gegen die SpVgg Unterhaching erzielte erst Binyam Belay kurz nach der Pause zwei Tore (46., 49.), dann traf Marcel Hilßner mit einem Freistoß aus 20 Metern ins rechte untere Eck (52.). Damit hatten die Schwarz-Gelben die Partie binnen sechs Minuten gedreht.

Trainer Uwe Neuhaus gab - mit Ausnahme von Innenverteidiger Florian Ballas - der vermeintlichen zweiten Reihe eine Chance von Anfang an. Mit Markus Schubert stand Dynamos Torwart-Talent zwischen den Pfosten, der direkt von der U19-EM am Dienstag ins Trainingslager nach Bayern gekommen war. Einen weiteren Einsatz bekam auch Binyam Belay. Der Probespieler aus Äthiopien hatte jedoch in der ersten Halbzeit genauso wenig auffällige Aktionen wie das gesamte Team. Unterhaching attackierte, Dynamo reagierte - und das zweimal zu spät. Dominik Stahl nach Ecke im Fallen (26.) sowie Stephan Hain mit einem Schuss aus Nahdistanz unter die Latte (36.) trafen für die Bayern. Die einzige Dresdner Chance hatte Lucas Röser nach einem Solo, aber Torwart Korbinian Müller parierte (41.).

Nach der Pause war dann alles andersrum. Jetzt machte Dynamo Druck und verdiente sich den Erfolg, der jedoch noch zweimal in Gefahr geriet: bei einem Pfostenschuss von Leopold Krüger (80.) und dem Versuch von Stefan Schimmer, den Schubert parierte (85.).

Nach dem Spiel trat die Mannschaft die Heimreise an. Am Sonntag steht individuelles Auslaufen auf dem Plan, am Montag haben die Spieler frei.

Dynamo spielte mit: Schubert - Awassi, Ja. Müller, Ballas (46. Gonther) - Kreuzer, Konrad (46. Berko), Wachs - Hilßner, Belay, Horvath - Röser.

