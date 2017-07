Dynamo, die Strafe und die Konsequenzen Der Verein muss 75 000 Euro zahlen, aber mit dem Urteil des Sportgerichts sind weitere Auflagen verbunden.

Grüner Rauch steigt auf im Dynamo-Fanblock. Nach den Vorfällen in Karlsruhe wird es auch für die Anhänger Einschränkungen geben. © Mike Worbs

Ein Spitzenplatz muss nicht immer spitze sein. Dynamo Dresden belegt Rang zwei – und das in einer Tabelle aller deutschen Profi-Vereine. Nur Borussia Dortmund ist besser, was in dem Fall jedoch schlechter ist. Das Internet-Portal „Faszination Fankurve“ hat die Strafen addiert, zu denen Vereine in der vorigen Saison vom Sportgericht verurteilt worden sind (siehe Kasten). Mit den 75 000 Euro, die für die Vorfälle in Braunschweig und Karlsruhe fällig werden, rutscht Dynamo vor.

Allerdings ist das noch nicht einmal die höchste Geldbuße für die SGD, wie am Freitag fälschlicherweise geschrieben. 2012 wurde der Pokalausschluss in der Berufung zu einer Strafe in Höhe von 100 000 Euro gewandelt. Für die Saison 2015/16 fließen nach vier Urteilen allein von Dynamo 139 000 Euro in Stiftungen, die der Deutsche Fußball-Bund unterstützt; insgesamt zahlten die Klubs 1 766 900 Euro, wobei nach dem Pokalfinale und den Relegationsspielen weitere Urteile ausstehen.

Zurück zu Dynamo. Was bedeutet dieses Urteil für den Verein und seine Fans? Außer der Geldstrafe wurde ein Zuschauerausschluss zur Bewährung ausgesetzt. Sollte es bis zum 31. März 2018 vergleichbare Fälle geben, müsste bei zwei Auswärtsspielen der Gästeblock leer bleiben, was in der Vergangenheit durch den freien Ticketverkauf umgangen wurde. So waren im April 2010 in Unterhaching rund 500 Schwarz-Gelbe de facto illegal im Stadion, im März 2012 sogar etwa 1 000 in der Frankfurter Arena. Nachdem es auch bei anderen Klubs solche Fälle gegeben hatte, verzichtete der DFB auf Zuschauersperren für Auswärtsspiele. Dass er jetzt dahin zurückkehrt, auswärts begangene Vergehen auch auswärts zu bestrafen, verbucht Dynamo als Erfolg seiner Verhandlungsstrategie.

Sollte die Strafe in Kraft treten, wären die Dresdner verpflichtet, dem gastgebenden Verein die Zuschauer-Einnahmen in voller Höhe zu erstatten sowie für nachgewiesenen Mehraufwand aufzukommen. „Das würde hohe Zusatzkosten verursachen, die wir an anderer Stelle deutlich sinnvoller investieren können“, sagt Geschäftsführer Michael Born.

Kontrolle der aktiven Fanszene

Mit der Entscheidung des Sportgerichtes sind weitere Auflagen verbunden, die sich teilweise an dem Maßnahmekatalog orientieren, den Dynamo am 22. Mai vorgestellt hat. In der nächsten Saison dürfen Tickets für brisante Auswärtsspiele nur online, personalisiert und an Vereinsmitglieder verkauft werden. Die Karten werden erst vor Ort gegen Vorlage des Ausweises ausgegeben. Bestätigt wird auch, dass die „Ultras Dynamo“ keine Dauerkarten für Auswärtsspiele bekommen; vom Verkauf ausgeschlossen sind sie damit nicht.

Die aktive Fanszene soll strenger kontrolliert werden. So muss Dynamo bei den Auswärtsspielen in der zweiten Liga und im DFB-Pokal mindestens 40 eigene Ordner einsetzen. Die sollen mit dafür sorgen, dass keine Plakate mit unsportlichem Inhalt aufgehängt werden. Außerdem müssen Choreografien vorher vom Verein schriftlich genehmigt werden. Das galt – mindestens mündlich – bereits. Trotzdem wurde beim Heimspiel gegen 1860 München eine Person mit einem Baseballschläger gezeigt, wovon Geschäftsführer Born nach eigener Aussage nichts wusste.

Nun wird Dynamo durch den DFB gezwungen, genauer hinzuschauen. Sollte von den Vorlagen abgewichen oder für Choreografien Pyrotechnik gezündet werden, würden für den Rest der Spielzeit alle Choreos verboten.

Ein weiterer Punkt ist ein Konzept zur Vermeidung von Übergriffen auf Verpflegungsstände. Das soll der Verein bis 31. Juli vorlegen. 30 000 Euro von der Geldstrafe dürfen verwendet werden, um die Auflagen zu finanzieren. „Sie decken nur einen kleinen Teil der Kosten für unsere Sicherheitsmaßnahmen ab“, sagt Born auf Nachfrage der SZ. Bereits in der Vergangenheit habe der Verein nach DFB-Urteilen beispielsweise in Kameratechnik, Fangnetze und bauliche Maßnahmen im DDV-Stadion investiert, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer. Zudem seien für Heimspiele Sprengstoffspürhunde und Systeme für die Einlasskontrolle angemietet worden.

Deutlich gestiegen sind die Ausgaben für den Ordnungsdienst bei Auswärtsspielen. In der Saison 2015/16 betrugen sie 45 000 Euro. Nach den Vorkommnissen in Magdeburg im April 2016 wurde der Einsatz verstärkt, sodass sich die Kosten fast verdoppelt haben, auf 81 000 Euro. Bisher konnte Dynamo den Personaleinsatz bei weniger brisanten Partien dosieren, nun müssen es immer mindestens 40 eigene Ordner sein. „Auch dafür können wir – dem Urteil entsprechend – das Geld verwenden“, sagt Born.

Des Weiteren hat der Verein angekündigt, einen Mitarbeiter einzustellen, der sich speziell um die Organisation und Sicherheit bei Auswärtsspielen kümmern soll. „Das genaue Profil der Stelle haben wir in den zurückliegenden Wochen erarbeitet. Die Ausschreibung werden wir zeitnah veröffentlichen“, kündigt Born an. Was ihm außerdem wichtig ist: „Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter darauf hinwirken, dass ein dauerhafter, konstruktiver Dialog aller Beteiligten entsteht.“ Eines ist klar: Strafen allein lösen das Problem nicht.

