Dynamo demütigt Aue Die Dresdner führen schon zur Pause mit 4:0 und gewinnen zum ersten Mal seit fast 21 Jahren im Erzgebirge. Am Ende steht es 4:1.

Stefan Kutschke (re.) jubelt nach seinem Tor zum 0:3 mit Jannik Müller. © Robert Michael

Sie haben gehadert. Mit der Statistik gegen Aue sowieso. Der letzte Sieg im Erzgebirge war schließlich fast 21 Jahre her. Am 30. März 1996 gewann Dynamo dort durch Tore von Jörg Schmidt und Toni Jelen mit 2:1. Aber die Dresdner waren auch verunsichert, ein bisschen jedenfalls. Denn zuletzt hatten sie zu viele Chancen ausgelassen und deshalb im Training diese Woche verstärkt Passformen in Verbindung mit dem Torabschluss geübt. Das, erklärte Uwe Neuhaus, sei ein „adäquates Mittel, die Sicherheit vor dem Tor wieder herzustellen“.

Doch nicht mal ein so erfahrener Fußball-Lehrer wie er kann sich ausmalen, dass es gleich im nächsten Spiel so perfekt funktioniert.

Vier Treffer in Hälfte eins, Dynamo feiert ein Schützenfest im Sachsenderby und beendet den Auswärtsfluch in Aue, gewinnen mit 4:1. Wie von Neuhaus angekündigt. „Wir haben schon häufig bewiesen, dass wir eine Serie brechen können, die schon länger Bestand hatte“, hatte der Trainer schon vorher gesagt. Damit ist auch die 0:3-Scharte aus dem Hinspiel ausgewetzt.

In den ersten Minuten passiert erst einmal wenig, keine der beiden Mannschaften kommt bis in den gegnerischen Strafraum, schon gar nicht zu einem Abschluss. Erstaunlich dabei, dass es sich die Gastgeber offenbar nicht trauen, die Dresdner zu attackieren. Zum ersten Mal gefährlich wird es nach knapp einer Viertelstunde - und aufregend. Niklas Kreuzer, der erneut den Vorzug vor dem ehemaligen Auer Fabian Müller bekommen hatte, attackiert Albert Bunjaku im Laufduell mit dem Oberkörper, der Stürmer fällt, Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin zeigt allerdings sofort: Weiterspielen!

Wenig später kommt dann auch Dynamo vors Tor und Stefan Kutschke nach Kreuzers Flanke frei zum Kopfball, den jedoch Aues Torwart Martin Männel mit einem Reflex pariert. Jannik Müller fällt die Kugel vor die Füße, und der Verteidiger macht sein erstes Zweitliga-Tor. Es ist erst sein zweites für die Schwarz-Gelben und dieses 1:0 in der 16. Minute, wie es heißt, der Dosenöffner. Mit dem nächsten Angriff legen die Dresdner nach: Andreas Lambertz - für Erich Berko in der Startelf - „tunnelt“ dafür sogar Mitspieler Aias Aosman, der Ball kommt zu Kreuzer, und der zieht aus elf Metern ab zum 2:0 (21.).

Nun wird es unruhig auf der Baustelle Erzgebirgsstadion. Während die mitgereisten Dynamo-Fans feiern, skandiert der lila-weiße Anhang, der sonst jede Grätsche bejubelt: „Aue erwache!“ und „Wir woll’n euch kämpfen sehen!“ Und sogar: „Wir ham die Schnauze voll!“ Die Höchststrafe ist jedoch das demonstrative Schweigen nach der Pause. Dabei hatte der Stadionsprecher vorab noch angekündigt, man wolle „mit einem Sieg unterstreichen, wer die klare Nummer eins in Sachsen ist“. Dieser Anspruch war nun weder durch die Tabelle noch durch den Zwischenstand gedeckt, und es gibt zunächst auch keinerlei Anzeichen, dass sich daran etwas ändern könnte.

Gefährlich wird weiter nur Dynamo. Marvin Stefaniak schießt nach einem Konter drüber (28.), und Männel pariert gegen Giuliano Modica (32.). Der Kapitän wehrt sich, ist aber machtlos gegen Kutschkes zweiten Versuch. Wieder ist der Stürmer nach einer Ecke völlig frei und trifft per Kopf aus fünf Metern. Das 3:0 nach nicht mal 40 Minuten ist natürlich eine Vorentscheidung. Aber noch nicht das Ende, nicht mal das der ersten Halbzeit. Kutschke darf nämlich noch mal. Diesmal bringt Stefaniak den Eckball, wieder traut sich kein Auer an den Dresdner (45.+2).

Dynamo führt zur Pause mit 4:0 gegen extrem verunsicherte, mut-, plan- und hilflose Erzgebirger. Das ist ein Klassenunterschied, und zwar in allen Belangen. „Uns ist klar, dass wir unbedingt einen Befreiungsschlag brauchen - und das muss unser Ziel sein“, hatte Pavel Dotchev vorher gesagt, aber anscheinend fand Aues Trainer dafür nicht die richtigen Worte, schon gar nicht ein passendes Konzept. Auf der Vip-Tribüne wird hitzig über die Trainerfrage diskutiert. Die Argumentation hatte Dotchev vorher selbst geliefert: „Bei Dynamo brennt gar nichts, für uns geht es um die Existenz.“ Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn der Tabellenletzte nach dieser Demütigung den Chefcoach wechselt, Präsident Helge Leonhardt hat zumindest nicht den Ruf, unendlich geduldig zu sein.

Da hilft es wohl kaum, dass Aue in der zweiten Hälfte mehr tut und mit Hilfe von Schiri Gräfe verkürzt. Marco Hartmann trifft den Ball und berührt dabei Mario Kvesic, Dimitij Nazarov verwandelt den Elfmeter (59.). Männel und der Pfosten verhindern dann Kutschkes dritten Treffer (65.). Dynamo hat weiter alles im Griff, ist nicht mehr ganz so zielstrebig und Aue weniger fehlerhaft. Dadurch ist die Partie nun ausgeglichener, aber kaum noch wirklich spannend, auch wenn Kvesic den Pfosten trifft (71.). Die schwarz-gelbe Fangemeinde tanzt schon eine Viertelstunde vor Schluss den „SG-Dynamo-Walzer“. Pascal Testroet spielt Männel aus und trifft nur das Außennetz (9.) - doch diese nicht verwertete Chance ist diesmal egal. Wie sein Abseitstor in der Nachspielzeit.

