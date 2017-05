Dynamo darf keinen Kuschelkurs fahren SZ-Sportredakteur Daniel Klein kommentiert die Konsequenzen, die der Verein Dynamo Dresden nach den Fan-Randalen in Karlsruhe ziehen will.

Dresdner Dynamo-Fans in Tarnkleidung haben in Tarnkleidung beim Spiel in Karlsruhe dem DFB den Krieg erklärt. Auf diese Vorkommnisse will der Verein jetzt reagieren. © dpa

Es war ein Hilfeschrei und das Eingeständnis der Ohnmacht. Die Botschaft, die Dynamo acht Tage nach den Ausschreitungen von Karlsruhe verkünden wollte, sah ungefähr so aus: Fußballvereine sind gegen randalierende Fans in den eigenen Reihen nahezu machtlos. Immer wieder wurde auf die Polizei, die Politik und die Verbände verwiesen. Nur wenn alle besser kooperieren würden, könnte man Vergleichbares verhindern.



Richtig ist: Vereine wie Dynamo dürfen Täter weder festnehmen noch verurteilen. Richtig ist auch: Interne Strafen können Fußballklubs nur dann aussprechen, wenn man den Kriminellen die Vergehen zweifelsfrei nachweisen kann. Richtig ist zudem: Da gibt es viel Verbesserungspotenzial. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man darüber erst gar nicht diskutieren müsste, würde es keine Gewaltausbrüche im Umfeld von Fußballspielen geben. Und da muss sich Dynamo die Frage stellen, ob die Verantwortlichen wirklich alles tun, um das zu verhindern.



Zwei Beispiele aus dieser Saison: Als wenige Tage vor einer Verhandlung beim Deutschen Fußball-Bund Fans erneut zündelten, verniedlichte das Dynamos Geschäftsführer Michael Born als Rucksack, den man nun mitschleppen müsse. Eine klare Distanzierung hört sich anders an. Zweites Beispiel: Die Choreografie beim vorletzten Heimspiel, die einen vermummten Dynamo-Hooligan mit Baseballschläger in den Händen zeigte, bleibt unbestraft. Warum? Aus Angst?



Dynamo verweist darauf, dass man den Dialog mit den Fans nicht abbrechen will. Dialog ist wichtig, aber man muss dabei klare Grenzen ziehen, und bei deren Überschreitung Strafen nicht nur androhen, sondern auch verhängen. Dies wurde in den beiden Fällen versäumt. Fatal ist das auch deshalb, weil der Eindruck entsteht, man fahre einen Kuschelkurs gegenüber den Problemfans oder man sei sogar erpressbar.



Neun Punkte umfasst der neue Katalog der Konsequenzen. Vieles kommt einem bekannt vor, weniges ist neu – wie die personalisierten Tickets bei Auswärtsspielen. Wichtiger noch als die Punkte ist jedoch, wie der Verein künftig intern gegenüber seinen Grenzverletzern auftritt.

Diese Maßnahmen will Dynamo Dresden ergreifen zurück 1 von 9 weiter 1. Personalisierter Ticketverkauf bzw. Voucher-Lösung: Die Karten für Auswärtsspiele werden ausschließlich online an Vereinsmitglieder verkauft beziehungsweise am Spielort nach Vorlage eines Ausweisdokuments ausgegeben. Damit soll die Ticketweitergabe an Dritte erschwert werden. Die Weitergabe von personalisierten Tickets führt zu einem Vereinsausschlussverfahren. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt ausschließlich nach vorheriger Absprache mit dem gastgebenden Verein. Damit soll sichergestellt werden, dass Dresdner Fans die Maßnahme nicht durch den Kauf von Karten für den Bereich der Heimmannschaft unterlaufen. 2. Vereinsausschluss: Wegen Fehlverhalten bei Dynamo-Spielen rechtskräftig verurteilte Vereinsmitglieder werden aus dem Verein ausgeschlossen, wenn dem Verein über das Urteil eine Information vorliegt. 3. Zusätzlicher Mitarbeiter: In der Abteilung Organisation wird eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen, die ausschließlich alle sicherheitsrelevanten Themen bei Auswärtsspielen abdeckt. 4. Einlasssicherung: Dynamo Dresden wird gastgebende Vereine bei der Vorbereitung der Spiele beratend unterstützen, um Gästeeinlässe möglichst wirkungsvoll abzusichern – beispielsweise mit Vereinzelungsanlagen und Absperrgittern – und nach Absprache und Zustimmung des gastgebenden Vereins sowie der Sicherheitsträger geeignete Maßnahmen gegebenenfalls auch eigenständig umsetzen. Die SGD wird bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) darüber hinaus anregen, erhöhte Anforderungen zur Absicherung von Einlässen für Gästeblöcke in den Lizenzierungsbestimmungen für die 1. bis 3. Liga zu verankern. 5. Sicherheitszuschlag auf Auswärtstickets: Bei allen Auswärtsspielen wird zur Umsetzung der unter 1. und 4. genannten Maßnahmen sowie zur Verstärkung des Ordnungsdienstes ein Sicherheitszuschlag von zwei Euro pro Karte erhoben. 6. Kein Catering: Kommt es im Rahmen von Auswärtsspielen zu Verfehlungen, wird die SGD beim nachfolgenden Auswärtsspiel oder auch darüber hinaus dem gastgebenden Verein empfehlen, das Catering nicht zu öffnen. In solchen Fällen wird die SGD eine Entschädigung für entgangene Erlöse anbieten und eigenständig eine Versorgung mit alkoholfreien Getränken gewährleisten. Der Verein wird die daraus entstehenden Zusatzkosten über eine weitere Erhöhung des Sicherheitszuschlages kompensieren. 7. Streichung Auswärtsdauerkarten: Die „Ultras Dynamo“ erhalten für die Saison 2017/18 keine Auswärtsdauerkarten (AWDK). Zur Saison 2018/19 wird über die Ausgabe der AWDK an „Ultras Dynamo“ neu entschieden. 8. Reduzierung Ticket-Kontingent: Das für die Dresdner Fans bei Auswärtsspielen zur Verfügung stehende Gästeticketkontingent wird reduziert beziehungsweise nicht abgenommen, wenn das nach Einschätzung von Sicherheitsträgern und gastgebendem Verein zu einer Erhöhung der Sicherheit beiträgt. 9. „Dresdner Fußballdialog“: Die SGD wird einen regelmäßigen Runden Tisch anbieten, an dem Vertreter von DFB, DFL, Politik, SG Dynamo Dresden und Fanszene zusammenkommen.

