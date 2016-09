Dynamo blamiert sich in der Provinz Die Dresdner können in Sandhausen nicht gewinnen. Diesmal setzt es gar eine Niederlage.

Schon wieder liegt der Ball im Tor. Die Dresdner sind geschockt. Ex-Dynamo Tim Kister erzielt den Treffer zum 2:0 für den SV Sandhausen und dreht jubelnd ab. © WORBSER-Sportfotografie

Was war das? Eine Niederlage mit Ansage!? Beim vermutlich meist unterschätzten Zweitligisten hat Dynamo Dresden am Freitagabend sang- und klanglos verloren. 0:2 (0:2) heißt es nach einer komplett enttäuschenden Leistung gegen den SV Sandhausen.

Vier Chancen, zwei Treffer und schon ist das Spiel aus Dresdner Sicht bereits in der ersten Halbzeit gelaufen - weil Sandhausen einmal mehr verdeutlicht, warum die Mannschaft die effektivste der Liga ist. 67 Prozent ihrer Möglichkeiten nutzen die Kurpfälzer. Dynamo dagegen ist in dieser Rangliste nur Vorletzter. Maximal jede vierte Chance können die Schwarz-Gelben bislang verwerten, was sich auch am Freitagabend sicher wieder bestätigt hätte - wenn denn überhaupt vier Chancen zu sehen gewesen wären.

Doch es ist nicht die einzige Vorhersage, die genau eintrifft. „Die Umgebung ist ein bisschen ländlich, das Stadion nicht so groß und auch nicht immer gefüllt“, hat Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus vor der Partie zur Einstimmung gesagt - und selbstverständlich auch damit vollkommen recht behalten. „Sie leben davon, permanent unterschätzt zu werden“, betont Neuhaus außerdem noch und spricht offen vom Dorfverein. Stimmt ja auch, aber eben nur geografisch.

Stefaniak leidet gleich doppelt

Lässt man die Autobahn A6 links liegen, kommt erst Hoffenheim, dann Leimen und irgendwann das beschauliche Sandhausen, der kleinste Standort im deutschen Profifußball. Ins Stadion passen gut tausend Zuschauer mehr als der Ort Einwohner hat, also 15 000. „Es ist sehr schwierig, dort zu spielen. Das ist nie ein Hexenkessel“, meint Neuhaus. Und trotzdem ist besagtes Hardtwaldstadion diesmal so gut besetzt wie selten, was wiederum vor allem an den Dynamo-Fans lag. Rund 2 500 gaben sich unter den insgesamt 5 754 Besuchern als solche zu erkennen.

Das Dynamo-Zeugnis: Hauptmann fällt auf zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Ist bei den Gegentreffern mit den Fingerspitzen dran. Das reicht aber nicht. Glück hat er, bei seinem Foul kurz vor der Pause nicht Rot zu sehen. Nils Teixeira: Note 4: Ist noch einer der engagiertesten Dresdner mit einigen Offensivaktionen. Defensiv jedoch mit denselben Schwierigkeiten. Jannik Müller: Note 4: Hat große Mühe mit Torschütze Wooten. Dass es immer wieder brenzlig wird, hat aber vor allem mit seinen Vorderleuten zu tun. Giuliano Modica: Note 4: Die Lufthoheit allein genügt in diesem Spiel nicht. Als Abwehrchef hat er zudem ordentlich zu tun, die konfusen Reihen zu ordnen. Fabian Müller: Note 4: Die Gegner scheinen seine Seite als Dynamos anfällige ausgemacht zu haben. Viele Angriffe laufen die Sandhausener gegen ihn. Andreas Lambertz: Note 4: Das temporeiche, intensive Spiel läuft in der ersten Halbzeit komplett an ihm vorbei. Muss nach der Pause angeschlagen raus. Marco Hartmann: Note 4: Der Kapitän verliert vorm 0:2 das Kopfballduell gegen Kister – und auch sonst die Übersicht. Geht nicht voran, sondern mit der Mannschaft unter. Akaki Gogia: Note 5: Übernimmt die Standards anstelle des verletzten Stefaniak. Es sind zugleich die wenigen Aktionen, bei denen man ihn am Ball sieht. Niklas Hauptmann: Note 3: Sein Startelf-Debüt hat er sich anders vorgestellt. Dabei macht der 20-Jährige kein schlechtes Spiel. Vergibt eine von zwei guten Chancen. Aias Aosman: Note 5: Kommt mit seiner ungewohnten Rolle als Stefaniak-Ersatz anfangs überhaupt nicht zurecht. Zieht immer wieder in die Mitte und verliert zu schnell die Bälle. Stefan Kutschke: Note 5: Erhält diesmal den Vorzug vor Testroet, kann die Chance aber nicht nutzen. Liegt allerdings nicht allein an ihm. Erich Berko: Note 4: So zeitig ist er noch nie eingewechselt worden. Hat auch eine Großchance, scheitert aber am Torwart. Pascal Testroet: Note 4: Soll an der Seite von Kutschke für die Wende sorgen – vergeblich. Nicht zu bewerten: Niklas Kreuzer. (SZ/-yer)

Was sie sehen, sind zunächst mal zwei Änderungen in Dynamos Startformation, davon eine unfreiwillig. Wegen Problemen in der Gesäßmuskulatur, verschärft aufgetreten beim Abschlusstraining, muss sich Marvin Stefaniak das schlechte Spiel von der Tribüne ansehen. Er leidet also gleich doppelt. Für ihn steht erstmals Niklas Hauptmann von Anfang an auf dem Rasen, ein weiterer Schritt in der verheißungsvollen Karriere des 20-jährigen Mittelfeldspielers. Die zweite Änderung vollzieht Neuhaus im Angriff. Statt Pascal Testroet, der am ersten Spieltag sein bislang einziges Saisontor erzielt hat, erhält Stefan Kutschke als einziger Stürmer den Vorzug. Der gebürtige Dresdner hat zwar, abgesehen von den beiden Treffern im DFB-Pokal gegen RB Leipzig, noch gar nicht getroffen. Dennoch erhofft sich Neuhaus mit ihm mehr Durchschlagskraft und auch die Lufthoheit im gegnerischen Strafraum.

Dazu aber kommt es gar nicht erst, und das ist die einzige Prognose, die vollkommen danebengeht. „Ihre Spielweise trägt dazu bei. Es geht trügerisch gemütlich zu. Man denkt, alles im Griff zu haben“, sagt Neuhaus noch. Doch von wegen!

Sandhausen, zumindest als heimstark bekannt, legt los als gäbe es kein Morgen. Schon nach drei Minuten trifft Jakub Kosecki per Kopf den Pfosten. Und in der achten Minute fällt durch den Mann mit der Trikotnummer acht die Führung.

Zumindest ein Ex-Dynamo trifft

Nach einer Kopfball-Abwehr von Giuliano Modica passt Leart Paqarada freistehend scharf vors Tor, wo der ebenfalls unbewachte Andrew Wooten an seinem 27. Geburtstag zum 1:0 einschießt. Wenig später ist es erneut Wooten, der fast wieder trifft. Was ihm noch misslingt, vollbringt Tim Kister beim darauffolgenden Eckstoß. Der 29-Jährige, der in der Saison 2010/2011 insgesamt 21 Drittligaspiele für Dynamo absolviert hat, kommt per Kopf eher an den Ball als Marco Hartmann und sorgt für die frühe Vorentscheidung. „Ein Spiel gegen Dynamo ist immer noch etwas besonderes“, sagt Kister, auch wenn er im aktuellen Team keinen Spieler mehr kennt. Diese Partie wird er vermutlich nicht so schnell vergessen. Sandhausener Siege sind schon selten, Kister-Tore aber noch viel seltener.

Nach der Pause ist Dynamo dann endlich überlegen - allerdings nur auf der Tribüne. Die mitgereisten Fans machen eine Stimmung, die so gar nicht zum Ergebnis passen will. Doch echter Fan ist eben, wer nicht nur bei Erfolgserlebnissen jubelt und singt. Die Leistung ihrer Mannschaft wird dagegen nicht viel besser.

Zwar spielen die Gastgeber nicht mehr mit der Vehemenz, dem Tempo und der Aggressivität wie in der ersten Halbzeit. In Sachen Leidenschaft und Engagement sind sie den Dresdnern jedoch immer noch locker überlegen - was vor allem an Dynamo liegt. Trotz des schnellen und sicher auch unerwartet klaren Rückstands finden die Gäste auch nach der Pause nicht zu ihrem Rhythmus. Vor allem aber wirken sie seltsam emotionslos, ergeben sich ohne sicht-bare Gegenwehr. Die vergebene Doppelchance von Erich Berko und Hauptmann (63.) ist die einzig nennenswerte Aktion.

Unterm Strich bringt Neuhaus‘ Fazit die Sache auf den Punkt. „Sandhausen ist ein gestandener Zweitligist, gestandener als Dynamo“, sagt Neuhaus - natürlich auch schon vorm Anpfiff. Die 90 Minuten in der Provinz geben ihm aber Recht.

